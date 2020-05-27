В статистику включат лишь те случаи COVID, что сопровождались жалобами

Согласно рекомендациям Минздрава, в статистические сводки будут включаться только те случаи заражения коронавирусной инфекцией, которые сопровождались жалобами со стороны пациента, пишет «Интерфакс».

В случае, если у человека выявлен вирус без сопровождения симптомов и специфических жалоб со стороны пациента, то этот кейс следуют расценивать как носительство вируса, не включая его в статистику.

Ранее Минздрав рекомендовал указывать COVID-19 как причину смерти даже в тех случаях, когда к летальному исходу привело заболевание, которое обострялось на фоне коронавируса.