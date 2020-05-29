В Москве проходят массовые задержания. Плющев и Фельгенгауэр снова в автозаке

Возле здания главка МВД по Москве задержаны не менее 10 муниципальных депутатов и депутатов Мосгордумы, вышедших на одиночные пикеты в поддержку журналиста, муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара. Среди них Елена Филина, Андрей Морева, Юлия Галямина, Сергей Цукасов и Елена Русакова, Евгений Сваровский, Евгений Ступин, Михаил Тимонов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Новая газета». Отмечается, что Галямина даже не успела развернуть совой плакат.

Снова задержали журналистов «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, они не участвовали в пикетах, а работали на акции как журналисты, однако у них не оказалось редакционного задания.

Второй оперполк явно соскучился по уличной протестной активности. — Tania Felgengauer (@t_felg) May 29, 2020

Также на акции задержали ведущих YouTube-канал «Другое мнение» и представителей Либертарианской партии. Сотрудники полиции также сажают в автозаки активистов и всех, кто находится у здания без пресс-карты, даже если они не участвуют в пикетах. Среди задержанных также журналистка Наталья Демина и члены партии «Яблоко». Всего на момент публикации новости в Москве задержали 21 человека, ещё четверых — в Санкт-Петербурге, сообщает «ОВД-Инфо» в соцсетях.

Стали уводить тех, кто не журналист, как я поняла. Двоих молодых людей поряд забрали в автозак. — Tania Felgengauer (@t_felg) May 29, 2020

Полицейские продолжают требовать от всех собравшихся прекратить акцию, даже после того, как на улице остались только журналисты. Как передает «Новая», сотрудники полиции начали запинаться, повторяя предупреждения: «Уважаемые акции, данные граждане не законны».