Журналисты Znak.com и "Тайга.Инфо" в регионах вышли с пикетами в поддержку Азара

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев вышел с одиночным пикетом к зданию ГУ МВД по Свердловской области в Екатеринбурге. Об этом издание сообщает в своем Twitter.

Он требует освободить журналиста и муниципального депутата Илью Азара, которого, как сообщал Sobesednik.ru, ранее приговорили к лишению свободы на 15 суток за одиночный пикет у здания ГУ МВД в Москве в защиту «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова.

Также к протесту ряда федеральных изданий против ареста Азара в Новосибирске присоединился журналист издания Сибирского федерального округа «Тайга.Инфо» Ярослав Власов: «Это смотрится как совсем плевок. Я вышел в том числе из-за журналисткой солидарности. Нас будут арестовывать, а потом решат арестовать других людей, которые вышли на мирный протест», — приводит его слова издание.

Также в городе с пикетом вышла активист Александра Попова, которая уверена: «Журналисты — это единственные люди, которые, случись что, расскажут, что с нами произошло. По сути, у нас нет надежды на полицию, нет надежды на власти. У нас есть надежда только на честных журналистов».

Об их задержаниях не сообщается. Колезев сообщает, что «в Екатеринбурге поддержать Илью Азара одиночным пикетом можно без протокола».

В Екатеринбурге поддержать Илью Азара одиночным пикетом можно без протокола. Проверил на себе pic.twitter.com/kA7fVvCgIG — Dmitry Kolezev (@kolezev) May 29, 2020

Напомним, что ранее в ГУ МВД по Москве заявили, что указ мэра столицы Сергея Собянина о режиме повышенной готовности запрещает любые формы публичных мероприятий, с чем заранее не согласились многие общественные деятели и журналисты.