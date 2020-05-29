На Петровке задержали фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова

Как пишет Telegram-канал Avtozak LIVE, возле здания Главного управления МВД по Москве в ходе акции в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара задержан бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов.

Напомним, что Раджабов был осужден за применение насилия против полицейских в ходе массовых протестов прошлым летом. Его приговорили к штрафу в сто тысяч рублей.

Тем временем, как передает «МБХ Медиа», сотрудники правоохранительных органов вытеснили оставшихся у главка МВД журналистов в сторону Садового кольца.

Также «Апология протеста» в своем Telegram-канале сообщает, что задержанных ранее не выпускают из автозаков, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

После тесного и душного автозака, в ОВД Хамовники всех рассадили с соблюдением социальной дистанции. pic.twitter.com/mqd3ucxK0e — Plushev (@plushev) May 29, 2020

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что среди задержанных было более десятка муниципальных депутатов и депутатов Мосгордумы, а также журналисты, блогеры и активисты, у которых не оказалось при себе пресс-карты, даже если они не участвовали в акции. Журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева снова задержали из-за отсутствия у них редакционного задания, хотя они не участвовали в пикетах.