Губернатор Дагестана намерен смягчить карантин, ссылаясь на "перелом" в ситуации

«Люди себя чувствуют уверенно, понимают, что перелом произошел, — объясняет в эфире «России 24» глава Дагестана Владимир Васильев решение руководства региона начать смягчение мер самоизоляции. — Сегодня мы понимаем, что происходит, контролируем ситуацию».

Губернатор заявил, что за последние сутки коронавирусом заразились 89 человек, а выписаны были 456, пообещав в ближайшем будущем выйти «на ту самую цифру» в три тысячи тестов на COVID-19 в сутки.

Он подчеркнул «ответственное» отношение властей к проблеме, заметив также, что «усилия врачей не проходят даром», и уже в ближайшее время может быть принято решение о смягчении карантинных мер.

Напомним, что параллельно с коронавирусом в Дагестане проходит эпидемия «внебольничной пневмонии», от которой, как рассказал 17 мая глава Минздрава Республики, погибли 657 человек (на тот момент в 25 раз больше, чем от коронавируса), а заразились ей 12 697 человек (на тот момент в 4 раза больше, чем от коронавируса). На следующий день после этого сообщения на неудовлетворительную ситуацию в регионе обратил внимание Владимир Путин, проведя отдельное совещание по этому поводу. До этого Путин отдельно обсуждал эпидемиологическую ситуацию лишь в двух регионах — в Москве и Санкт-Петербурге.