Глава парламента Дагестана заявил, что жители очень ждут голосования за поправки

Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов в ходе обсуждения с Владимиром Путиным эпидемиологической ситуации в регионе начал рассказывать, как жители Республики благодарны президенту и что они просят его «не затягивать» голосование за поправки в Конституцию.

«Депутаты Народного собрания выезжают в районы и города, встречаются с людьми... люди вспоминают 99-й год и говорят в Ваш [Владимира Путина] адрес много слов благодарности. Кроме того, ещё люди просят Вас, чтобы те поправки, которые мы должны внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно, потому что люди ждут этого и понимание, значит, есть», — заявил Шихсаидов. Он также отметил, то депутаты занимаются обеспечением того, чтобы жители региона отмечали исламский праздник Ураза-Байрам дома.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о высокой смертности из-за коронавируса в Дагестане, обвинив в этом местных жителей, и призвал МЧС и Минобороны оказать помощь руководству Республики. При этом данные оперштаба не демонстрируют ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.