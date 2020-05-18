Путин посетовал на высокую смертность в Дагестане. Оперштаб: там лишь 29 смертей

Президент РФ Владимир Путин призвал МЧС и Минобороны оказать помощь руководству Дагестана. Он уверен, там «увеличивается число трагических исходов», вызванных коронавирусом, однако это противоречит официальной статистике.

По официальным данным оперативного штаба, от COVID-19 там погибли только 29 человек, а последний случай зафиксирован три дня назад. Причем количество больных там за последние суки выросло на 89 человек против 102 выздоровевших — всего коронавирус найден у 3 460 жителей, из которых выздоровели больше половины (1 807 пациентов).

Однако президент в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе «сложная и требует, конечно, дополнительных и неотложных мер». Из его слов также следует, что виноваты в высокой смертности сами жители региона. «По оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому», — заявил он.

Ранее глава Минздрава Республики сообщил, что в регионе более 40 врачей погибли от «внебольничной пневмонии». По его словам, всего с таким диагнозом в субъекте скончались 657 человек (от коронавируса на том момент умерло в 25 раз меньше людей).

Как писал Sobesednik.ru, вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на обвинения в занижении статистики смертности от коронавируса заверила, что больницы не заинтересованы в этом. «Не надо даже думать, что, как вам сказать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам могу точно сказать», — говорила она в эфире федерального телевидения.