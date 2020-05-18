Прямая линия с Путиным может не состояться в июне "по понятным причинам"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дата проведения телепередачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» пока не установлена.

Дмитрий Быков: Раскаленная линия

("Формат давно перестал себя оправдывать, его все чаще сравнивают с «Полем чудес»: народ дарит президенту грибки, президент народу – детские площадки")

«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, что последние 7 лет она проходила в период с апреля по июнь. До 2012 года передачу транслировали осенью, на сегодня она насчитывает 17 выпусков, самый длинный из них идет 4 часа 47 минут.

Напомним, что телепрограмма идет в прямом эфире: президенту показывают обращения граждан, которые жалуются на проблемы, а Владимир Путин пытается решить их, составляя список поручений и напрямую связываясь с губернаторами их регионов.