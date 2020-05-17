"Внебольничная пневмония", погода и COVID в Подмосковье. Главное к утру 17 мая

Противокарантинные меры в Подмосковье могут начать отменять уже с понедельника, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «России-1». По его словам, Московская область соответствует необходимым критериям и готова начать запуск экономических процессов.

Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал, что в регионе число больных «внебольничной пневмонии» составляет 12 697 человек, что почти в 4 раза превышает официальную статистику по количеству больных коронавирусом (3 280), пишет «Медиазона» со ссылкой на его интервью. При этом в Дагестане умерло от «внебольничной пневмонии» почти в 25 раз больше людей, чем от COVID-19 — 657 человек против всего 27 жертв вируса. По его словам, только среди врачей умерших от «внебольничной пневмонии» более 40 человек. «С пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора. Вот поэтому», — пояснил он.

В правительстве начали борьбу с дешевыми польскими шампиньонами, поставляемыми из Белоруссии: Вице-премьер Виктория Абрамченко отправила письмо в профильные министерства, где попросила выработать варианты по «исключению ситуаций поставок» санкционных продуктов, пишет РБК.

В число самых богатых жителей Лондона вошли трое россиян. В рейтинг Sunday Times попали Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Их состояние издание оценивает в $14,16 млрд, $12,4 и $12,31 млрд соответственно.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что всю следующую неделю в центральной России будет аномально холодная погода. Температура там составит от 12 до 17 градусов. В Москве сегодня температура будет находиться в районе 14-16℃, в понедельник — 12-14℃, во вторник — 13-15℃, в среду и четверг — 11-16℃, а в пятницу — 12-17℃, передает ТАСС.