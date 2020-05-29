Путин объявил 24 июня выходным, в этот день пройдет парад в честь Победы

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства подписал указ о проведении в этот день в Москве и других городах России парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в честь парада Победы 24 июня 1945 года.

Парад в столице начнется в 10 часов по местному времени, артиллерийский салют – в 22:00.

Напомним, 26 мая Владимир Путин приказал начать подготовку к параду Победы, который был перенесен из-за ситуации с коронавирусом. В этом году 9 мая в столице проводился только авиапарад.