Парад Победы пройдет 24 июня, а шествие "Бессмертного полка" – месяцем позже

Президент объявил, что парад Победы состоится 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» предложил провести в день ВМФ.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – цитирует ТАСС Владимира Путина.

Глава государства сообщил, что шествие «Бессмертого полка» 24 июня не удастся организовать из-за невозможности обеспечить выполнение требований безопасности и соблюдения дистанции в условиях пандемии. Президент предложил провести акцию 26 июля, в День Военно-морского флота России. «Если по мнению специалистов нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки», – добавил Путин.