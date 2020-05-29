Активиста Немытова, арестованного вместе с Азаром, освободили из-под ареста

Мосгорсуд в ходе апелляции освободил активиста Виктора Немытова, которого ранее арестовали на 15 суток. Об этом «Апологии протеста» сообщил адвокат Леонид Соловьев.

Дело Немытова переквалифицировали из обвинения в нарушении правил проведения массовых мероприятий по статье 20.2 КоАП РФ в нарушение режима самоизоляции, освободив при этом от штрафа. Напомним, что сегодня ГУ МВД по Москве выпустило релиз, где пояснило, что любые публичные акции во время самоизоляции нарушают именно статью 20.2.

Немытова задержали вместе с журналистом Ильей Азаром 26 мая, а также с администратором «Автозак Live» Максимом Кондратьевым и координатором «Открытой России» Татьяной Усмановой. Все они проводили одиночные пикеты в поддержку «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова у здания ГУ МВД по Москве по адресу Петровка, 38.

После этого на то же место в поддержку Азара начали выходить журналисты федеральных изданий, депутаты и активисты, которых также задерживают. Также протест поддержали журналисты в регионах. На незаконность задержаний обратили внимание главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также представители ОБСЕ и Совета Европы.