"Все должны знать, что Путин подсуден": Шлосберг об иске Игнатьева к президенту

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд иск, оспаривающий президентский указ № 68 от 29.01.2020 г. о досрочном лишении Игнатьева его губернаторских полномочий. Ответчиком в документе указан президент Российской Федерации.

За что Путин уволил Игнатьева?

Напомним, что незадолго до выхода вышеозначенного указа гражданин Игнатьев, будучи губернатором Чувашии, публично призывал «мочить» журналистов, критикующих власть. Разгоревшегося по этому поводу скандала ему показалось мало, и буквально через несколько дней он, вручая местным сотрудникам МЧС новую технику, заставил офицера прыгать за ключами от пожарной машины. На камеру. После этого вскоре узнал об отставке по факту «утраты доверия». Но, как видим, не сдался.

Судебное заседание, согласно информации на сайте ВС РФ, назначено на 30 июня, 10.00, зал 3045, судья Кириллов В. С. В общем, все приходите. Может, к тому времени карантикулы отменят.

Почему иски против президента не получают ход в суде?

Российский президент любит советовать недовольным гражданам обращаться в суд. И они обращаются. Только в московских судах с 2010 года по настоящее время побывало более 200 исковых заявлений, в которых ответчиком указан Путин В. В. И по всем либо отказ, либо возврат, либо дело после 2-3 заседаний как-то застопорилось и никуда не движется. В том числе и по коллективному иску от Максима Галкина, Марата Башарова и Филиппа Киркорова. Чего тут говорить о печальной судьбе исков Алексея Навального и Ивана Жданова.

В Верховном суде с 2009 по 2019 год побывало 44 иска с «Путин В.В.» в качестве ответчика – по всем либо «отказано», либо «без изменения». И свыше 500 исков на «президента Российской Федерации» с аналогичными определениями.

– В российских реалиях любой иск к главе государства – это политическое событие. Потому что в сознании людей Путин – небожитель, он воспринимается как неприкосновенное во всех смыслах лицо. А все должны знать, что на самом деле Путин подсуден, – говорит политик, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

Лев Шлосберг

В 2015 году Лев Шлосберг вместе с известными журналистами и общественниками также подавал в ВС иск к Путину. Речь шла об отмене изменений в перечне сведений составляющих гостайну. Попытка, как рассказал нам Лев Маркович, провалилась в двух инстанциях.

– Президент – такой же субъект правовых отношений, как и все остальные, – продолжает Шлосберг. – У него есть права и обязанности, он может быть ответчиком, может быть истцом. Он субъект права, и иски против него совершенно естественны. Как в связи с принятыми им решениями, нормативными, как было у нас, так и с не нормативными, как было у Игнатьева. Это совершенно уместное правовое действие.

Экс-глава Чувашии госпитализирован с пневмонией уже после подачи иска

Поскольку сегодня стало известно о госпитализации Михаила Игнатьева с двусторонней пневмонией, наш собеседник высказал предположение, что он находится в трудной жизненной ситуации, вследствие чего может быть способен на более решительные поступки, чем в обычной жизни. Возможно, это и так, но иск экс-губернатора подан 20 мая.

– Как бы то ни было, у любого указа «в связи с утратой доверия» должны быть критерии, – продолжает Лев Шлосберг. – В данном случае – критерии оценки действий глав субъектов Федерации. В них входят вполне конкретные вещи. Путин в любом случае должен основываться на нормах законодательства: в каких ситуациях и в связи с какими действиями он может прекратить полномочия. Как его право прекратить полномочия главы региона, так и право такого же должностного лица прекратить, допустим, полномочия главы муниципального образования, не произвольно. В законах перечислены основания, по которым это право может быть реализовано. Я предполагаю, что юристы, которые готовили этот документ, установили отсутствие юридических оснований для прекращения полномочий Игнатьева в указе Путина. При иных обстоятельствах этот иск был бы невозможен. Но это только моя гипотеза.

По мнению Льва Шлосберга, тот факт, что Игнатьев воспользовался своим правом обратиться в суд, хорошо скажется на правовой системе страны.