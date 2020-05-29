Ряд СМИ удалили заметки про пародию Галкина на Путина и Собянина после звонков "сверху"

Сегодня множество российских интернет-изданий написали заметки о пародийном видео юмориста Максима Галкина, который разыграл совещание президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина по поводу смягчения в столице режима самоизоляции, в частности, о разрешении прогулок.

Однако, как обращает внимание The Bell, свои публикации о высмеивающем властей ролике удалили Lenta.ru, Gazeta.ru, «Рамблер», «Московский комсомолец», агентство Regnum и сайт телеканала «360 Подмосковье». При этом источник в одном из изданий объяснил журналистам, что новости там удаляют после звонков чиновников. В другом издании собеседник The Bell рассказал, что в зависимости от СМИ звонки могут поступать из администрации президента или из мэрии.

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров не стал комментировать произошедшее, отправив корреспондента в пресс-службу Rambler Group (владеет Lenta.ru).

Sobesednik.ru также опубликовал 29 мая заметку про пародию Галкина, где подробно рассказал о ней и разместил само видео. Она до сих пор доступна на сайте. Шеф-редактор Sobesednik.ru Анастасия Седова объяснила это тем, что звонки из Кремля, если они и были, могли пропустить, так как редакция переведена в режим удаленной работы и у неё нет доступа к телефону, расположенному в офисе издания.