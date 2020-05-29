"На площади как раз не надо": Галкин спародировал совещание Путина с Собяниным

Юморист Максим Галкин опубликовал пародийный видеоролик, в котором, изображая диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, высмеивает принятые столичными властями решения, направленные на смягчение самоизоляции.

«Вы знаете, сейчас самое главное для граждан — получить возможность выйти в парки, скверы и так далее, — говорит Галкин, изображая Собянина.

— Подождите, а куда именно далее? — уточняет он от имени Путина,

— На площади, например, — отвечает он в образе Собянина,

— На площади, Сергей Семенович, как раз не надо».

Также в своем ролике Галкин рассказывает о разрешенном в Москве «круговом движении друг за другом на расстоянии полутора метров», под которым он понимает прогулки по городу. Отдельное внимание в пародии уделяется нелепости «простой» схемы прогулок мэрии, по которой выходить одновременно имеют право только дома установленных категорий. Чтобы описать эти дома мэр в лице Галкина перечисляет сложные требования: «Дома, окна которых выходят на северо-запад и юго-восток одновременно», — а также «дома параллельные экватору». Причем штрафы пародист также описал в абсурдных категориях, размер которых установить затруднительно. «Три года разрабатывали её [схему], начиная с 2013 года и закончили как раз в феврале этого года», — поясняет он. На предлагаемые меры президент в исполнении Галкина неоднократно отвечает, что «очень всё продумано».

Кроме того, от лица Собянина он рассказал о «свободной форме» взаимодействия с «парковыми насаждениями», уточнив, что для каждого в парках имеется по дереву «как минимум с одной крепкой, надежной веткой», отметив затем, что нужны они для растягивания позвоночника, а висеть на них предлагается на руках.

Обсуждая название расписания прогулок, Путин в лице Галкина заявляет: «Да, мы иногда перекрываем некоторым кислород, но не массам ещё пока». Таким образом он отвергает название «график, чтобы подышать» из-за его недемократичности. В итоге они приходят к выводу дать ему название: «График, чтобы подышать свободно».