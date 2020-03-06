Итоги недели: поправки Путина, коронавирус в Москве и Little Big в Роттердаме

Редакция Sobesednik.ru подвела итоги прошедшей недели и попыталась объяснить, что же важного случилось и как нам с этим жить.

Поправка не воробей...

Предложения Владимира Путина по внесению поправок в законопроект о поправках в Конституцию, безусловно, можно считать самым значимым событием прошедшей недели. Они в случае принятия (сомневаться в этом никто, к слову, даже не пытался) совершенно точно окажут наиболее существенное влияние на будущую жизнь граждан. По крайней мере тех, кто переживет наступающую эпидемию коронавируса…

Подробный разбор самих поправок Sobesednik.ru уже делал, тут остается лишь ещё раз подчеркнуть, что 24 страницы текста в итоге формируют, как верно заметила Элла Памфилова, комплексный обед из винегрета, борща и котлет, и если к самим блюдам можно относится по разному, то количество приправ просто зашкаливает — множество изменений, большая часть из которых неоднократно озвучивалась и приводила к спорам, носят декларативный характер, они такие же риторические, как вопрос знаменитой пенсионерки из Петербурга.

Голосование за них, как мы окончательно убедились на этой неделе, пройдет без наблюдателей, если не брать в расчет Общественную палату, а бесконечные предположения о досрочных, надомных, электронных и прочих сомнительных формах голосования наводит на мысль, что готовый пост-релиз с итогом уже лежит в кабинетах тех же Сергея Кириенко и Андрея Ярина с точностью до знака после запятой.

Коронавирус... тоже не воробей

Если с поправками в Основной закон вопрос уже можно считать решенным, то коронавирус, кажется, только начинает свое шествие по России и, несмотря на отмену питерского экономического форума, начался он именно в Москве. Превысив отметку в 100 тысяч зараженных по миру он тут же распространился и на российскую столицу, где только за пятницу болезнь зафиксировали у пятерых (всего по стране их 10).

Обусловлено ли это логистическим значением города или же дело в возможностях здешних врачей по выявлению новой пневмонии (которые, бесспорно, на порядок превосходят возможности региональных больниц) мы можем только гадать, однако особенных причин для паники, кажется, нет (если это не Ваша стройка простаивает в ДФО). Смертность среди более чем 40 тысяч заболевших пока не превышает 6%, а медики неоднократно обращали внимание, что в зоне риска находятся в основном пожилые люди, а дети и подростки до 19 лет составляют лишь 2% от всех зараженных в Китае.

Помогут ли принятые Собяниным меры по контролю за инфекцией, пока неясно, но редакция Sobesednik.ru настоятельно рекомендует всем читателям все же ознакомиться с ними и не рисковать понапрасну.

Следствие вели журналисты

Другим не столь глобальным, но от того не менее важным событием стало обнаружение останков Кати Левченко. Важно это, в первую очередь, для родных девушки, которые до последнего надеялись найти свою дочь живой, и редакция Sobesednik.ru искренне соболезнует их утрате.

Но, разумеется, существенное влияние это оказывает на всю историю с расследованием «Медузы» и делом «Сети» (запрещенная в России организация). Можно констатировать, что версия со связью фигурантов «пензенского дела» и убийств в Рязанской области выглядит довольно убедительной, хоть и не является полностью доказанной. Несмотря на всю критику публикации наших коллег из «Медузы», мы не считаем, что это расследование стоило положить под стекло. Журналисты постарались пролить свет на события и лишний раз продемонстрировали, насколько сомнительны в нем аргументы ФСБ (которых по сути нет) и приговор суда, назначившего немыслимые сроки за абсолютно недоказанное предположение о намерениях фигурантов дела.

Пересмотреть нельзя помиловать

Кроме Международного женского дня, с которым мы не преминем поздравить всех наших читательниц, отпраздновать на этой неделе стоит ещё и пересмотр дела Константина Котова, которого ранее приговорили к 4 года колонии по «дадинской» статье, фактически наплевав на решение Конституционного суда в деле самого Ильдара Дадина (там её применять запретили). Конечно, в свете новых событий и с тем количеством неожиданно обнаруженных недочетов в нынешней редакции Основного закона (и как мы только жили с ним столько лет), дело не выглядит столь уж вопиющим: подумаешь, какая-то Конституция, какие-то определения главного суда в стране... однако на момент вынесения приговора вся эта ситуация напоминала театр абсурда.

Теперь с одной стороны случилась оттепель, приговор все же отменили, а с другой — лишь новое (хотя, кажется, уже постоянное) разочарование в судебной системе, ведь дело не закрыли, а Котова не отпустили прямо в зале суда, а оставили в СИЗО и назначили новое судилище в том же Мосгорсуде.

Маленькие Little Big от большой страны

Но на бесконечных судах и следствиях жизнь не заканчивается даже в России: «Первый канал» наконец-то определился с кандидатом на «Евровидении». В этом году представлять страну отправится популярный в Европе российский бэнд Little Big. Дирекция конкурса сделала ставку на известность артистов за рубежом.

Это уже вторая подобная попытка в истории России: в 2003 году Юрий Аксюта отправил на «Евровидение» дуэт t.A.T.u., гремевший тогда по всему миру. В Великобритании девушки занимали верхние строчки хит-парадов, но в итоге Соединенное королевство подарило России пустотелые ноль баллов.

Посмотрим, сыграет ли популярность на руку российским артистам в этом году.