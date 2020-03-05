Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

В Москве указом мэра введен режим повышенной готовности из-за распространения эпидемии коронавируса в мире.

Соответствующее распоряжение главы города Сергея Собянина опубликовано на его сайте.

Это означает, что все граждане, которые возвращаются из мест, где была зарегистрированы вспышка болезни, должны сообщить на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-09 дату и место пребытия.

В случае появления симптомов коронавируса необходимо, не выходя из дома, обратиться за медицинской помощью.

Те, кто прилетел в Москву из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и из других стран, где Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по региону определило ситуацию с распространением инфекции как «неблагополучную», «обязаны» соблюдать самоизоляцию.

Работодатели должны измерять температуру служащих, а в случае, если она превышает норму, отправлять их домой и помогать соблюдать самоизоляцию.

При этом Штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции в Москве будет теперь работать круглосуточно. За это, как отмечается в указе, ответственна заммера Анастасия Ракова.

Сам глава региона пишет на своем сайте, что «ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная», однако отмечает, что «ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания» и других предприятий не представляется возможным.