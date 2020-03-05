В центре внимания
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
"Череп и кости лежали у болота": староста Лопухов первой увидела останки Левченко
Планы на выходные: Международный женский день, история тату и джаз
"Для пересмотра отношения к Сталину нужен слом сознания. Россияне его боятся"

Новости дня

05 марта, четверг

[21:55]Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
[21:27]Белоусов заявил об отмене главного экономического форума в РФ из-за коронавируса
[19:36]В Люблине из-за коронавируса закрыли китайский рынок
[18:07]Вслед за туалетной бумагой австралийцы раскупили все макароны
[18:04]В ФАС не исключили сценарий неконтролируемого роста цен на сахар
[17:58]Российскую 19-летнюю каратистку дисквалифицировали за допинг на два года
[17:37]Экс-министр Абызов оказался инвестором Дурова вместе с Абрамовичем и Гуцериевым
[17:25]Судья, известная "золотой свадьбой" дочери, пожаловалась Путину на травлю
[17:09]Весенние челленджи от спортзала
[16:57]Гипертония в молодости грозит нарушениями мозга в среднем возрасте
[16:50]Голунову предстоит пройти психиатрическую экспертизу в рамках своего дела
[16:40]На Дальнем Востоке не удается найти замену рабочим из Китая
[15:58]Планы на выходные: Международный женский день, история тату и джаз
[15:48]У водохранилища в Воронежской области нашли тело пропавшего в январе чиновника
[15:42]Иск против Пугачевой мог поступить от индивидуальной предпринимательницы из ЯНАО
[15:12]Памфилова сравнила голосование пакетом с сочетанием винегрета, борща и котлет
[14:55]Экс-кандидату в мэры Новосибирска вменяют мошенничество из-за "вакцины от рака"
[14:23]Герман Греф войдет в создаваемый экспертный совет при Министерстве просвещения
[14:08]На севере Казахстана задержаны организаторы контрабанды оружия из России
[13:42]"Свидетелю Иеговы" дали 6 лет за чтение Библии дома "в кругу семьи и друзей"
[12:41]ФБК оштрафовали на 500 тысяч за отсутствие маркировки иноагента в Instagram
[12:06]78-летнюю пенсионерку приговорили к штрафу в 20 тысяч за клевету на чиновника
[11:21]Коронавирусом заразился домашний шпиц. Последние данные о болезни
[11:07]Следователи выясняют детали ЧП с пятью пострадавшими на полигоне под Мурманском
[10:39]Устанавливается лицо, отправившее письмо о "минировании" самолета Москва – Омск
[09:00]Взрыв в части, сторис в Twitter и энерготарифы. Главное к утру 5 марта. Кратко

04 марта, среда

[18:36]Чиновники в Апатитах сочли сожжение чучел Масленицы оскорблением чувств верующих
[18:21]COVID-19 уже мутировал и разделился на два подтипа
[18:18]Первый ребенок может вызвать ревность у неуверенных в себе супругов
[18:10]Обучающиеся в Самаре школьники с туберкулезом не заразны для одноклассников
[17:30]Дело избитой на митинге 10 августа активистки вернули в Басманный суд
[17:12]СМИ: в Рязанской области нашли тело пропавшей подруги фигурантов дела "Сети"
[16:59]Проводится проверка в отношении предполагаемых авторов фейка о коронавирусе
[16:48]СК в 10 раз попытается проверить заявление о пытках Азата Мифтахова
[16:22]Аудиосообщения в соцсети ВКонтакте можно будет читать с помощью расшифровки
[16:10]СМИ: депутатов ЕР с помощниками призывают выйти на митинг за поправки Путина
[15:43]В Пушкинском музее открыли выставку туземских и советских татуировок
[15:36]Путин: фейки о COVID-19 поступают из-за рубежа, чтобы "посеять панику"
[15:03]Создана рабочая группа по анализу дефицита бюджета в регионах
[14:51]Жириновский охарактеризовал работу правительства стихами Маяковского

Фото: Global Look Press
Неутомимые аферисты: Ваш кошелек на запоре. А банковская карта?
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Рецепт: фаршированная свекла с орешками в карамели от Александра Бельковича
Global Look Press
Рецепт дня: Вот же, блин, дождались тебя!
Фото в статье: depositphotos
Рецепт: Вегетарианский плов от сестер Зайцевых
Фото: Global Look Press
Поможем выбрать хороший утюг
Фото: Global Look Press
Коронавирус и Масленица: что обсуждали россияне в Сети на минувшей неделе
иллюстрации в рецензии: стоп-кадры из официального трейлера / канал Central Partnership на Youtube
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители российской глубинки на минувшей неделе
Александр Головин на поле в составе «Монако». Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы
Кадр из фильма "Горькая луна"
Корейские вампиры и БДСМ от Полански: пять фильмов ко Дню влюбленных

Белоусов заявил об отмене главного экономического форума в РФ из-за коронавируса

Общество
21:27, 05 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен был пройти с 3 по 6 июня, отменен.

Причиной Белоусов, который также является председатель оргкомитета мероприятия, назвал введение Всемирной организации здравоохранения режима чрезвычайной ситуации международного значения в связи с эпидемией коронавируса в мире, в том числе в странах-участниках экономического форума: «В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — приводит РИА Новости слова представителя вице-премьера.

ПМЭФ, является одним из ключевых экономических мероприятий в России, которое ежегодно проходит в начале лета. 

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не видит оснований отменять из-за распространения болезни голосование по принятию поправок в Конституцию, однако он отмечал, что говорить об этом «тяжело», так как новые данные поступают ежечасно.

 

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Общество

Белоусов заявил об отмене главного экономического форума в РФ из-за коронавируса

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Общество

В Люблине из-за коронавируса закрыли китайский рынок

Читать далее >

Олег Тиньков / фото: Global Look Press

Общество

Лондон объединяет: Чичваркин поможет Тинькову избежать экстрадиции в США

Читать далее >

Политика
Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
ФБК Навального оштрафовали по максимуму
Депутат Виталий Милонов назвал любимую поправку в Конституцию
Памфилова сравнила голосование пакетом с сочетанием винегрета, борща и котлет
Общество
Белоусов заявил об отмене главного экономического форума в РФ из-за коронавируса
В Люблине из-за коронавируса закрыли китайский рынок
Лондон объединяет: Чичваркин поможет Тинькову избежать экстрадиции в США
В ФАС не исключили сценарий неконтролируемого роста цен на сахар
Колумнисты
Мовчан Андрей

Мовчан
Андрей

финансист

Стоит ли мировая экономика перед глобальной катастрофой? На мой взгляд, вероятность того, что коронавирус в итоге может представлять угрозу глобальной экономике, есть. Но на данном этапе паниковать по этому поводу не стоит

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

экономит

Я уже много лет пишу, что надо освободить бедных от подоходного налога – для них это будет существенным повышением уровня жизни. И разговор о том, что бюджет потеряет на этом гигантские деньги – лукавство

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Музыка Little Big понятна, незатейлива и беззаботна, но при этом, в отличие от многих поп-проектов, не сдерживается рамками привычного и скучного примитива, контролируемого продюсерами

Культура и ТВ
"Дикие" на 13-ом Ирландском кинофестивале в Москве
В Пушкинском музее открыли выставку туземских и советских татуировок
Медведева нет, но вы держитесь! Мишустин отобрал деньги у кинопродюсеров
X Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино "Капля"
Шоу-бизнес
"Ее место в тюрьме": "любовницу" Апполонова обвиняют в мошенничестве и смерти
Иск против Пугачевой мог поступить от индивидуальной предпринимательницы из ЯНАО
"Нашли, кого слушать": Никас Сафронов жестко приложил Водонаеву
Садальский поддержал Емельяненко: "Дура – точное имя Канделаки!"

Здоровье
Низкоуглеводная диета защищает мозг от возрастных изменений
Гипертония в молодости грозит нарушениями мозга в среднем возрасте
Коронавирусом заразился домашний шпиц. Последние данные о болезни
Обучающиеся в Самаре школьники с туберкулезом не заразны для одноклассников
Туризм
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Как я возвращала деньги за билеты в Италию: сражение с "Победой"
В Москве из-за коронавируса отменен турфорум и концерт солистов Arena di Verona
Испугавшимся коронавируса туристам не хотят возвращать деньги за билеты в Италию
Авто
Собянин в Твиттере пообещал москвичкам бесплатный проезд на 8 марта
Сотрудников ДПС в Тольятти будут судить за фальсификацию чека алкотеста
Чем выше цена авто, тем меньше шанс, что оно пропустит пешехода, выяснили ученые
Cherokee TrailHawk – авторевью в условиях российской зимы
Недвижимость
29% москвичей недовольны отсутствием спортивной инфраструктуры в своем районе
Налетай, подешевело! Кому дают ипотеку под 2,7 процента
Москвичи жалуются на коммунальщиков, которые обрезают у деревьев все ветви
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Свежий номер

Фотографии со страницы Алексея Поддубного / facebook.com
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Дмитрий Язов // Фото: Global Look Press
Дмитрий Язов: "В боях за честь Отчизны я не щадил ни сил, ни жизни"
Фото: автора
"Сначала паника в Италии из-за коронавируса казалась неадекватной реакцией"
Влад Листьев // фото: Global Look Press
Евгений Додолев: ненависть Любимова к Листьеву была сильнее, чем к Бодрову
Фото: Валерий Плотников
Фото с историей. Почему все молчали о смерти Листьева
Владислав Тирон // Фото: скриншот с YouTube
Сыгравший в "Триггере" "внук Костолевского" раскрыл тайну Максима Матвеева
Фото: Global Look Press
Ирина Безрукова:
Люблю мужчин без суеты
Марк Захаров и Марк Варшавер // Фото: Global Look Press
Марк Варшавер:
У Саши Захаровой сегодня никого нет, кроме меня
С женой и сыном Вячеславом // фото: личный архив Нины Гуляевой
Вдова Вячеслава Невинного:
Муж часто спрашивал, за что ему такие муки
Мирдза Мартинсоне // фото: архив редакции
Звезда "Миража":
Я оказалась между Гойко Митичем и Львом Прыгуновым


Олеся Сазыкина / кадры из передачи «Пусть говорят» / Первый канал
"Ее место в тюрьме": "любовницу" Апполонова обвиняют в мошенничестве и смерти
Алена Водонаева // фото: Global Look Press
"Нашли, кого слушать": Никас Сафронов жестко приложил Водонаеву
Тина Канделаки // фото: Global Look Press
Садальский поддержал Емельяненко: "Дура – точное имя Канделаки!"
Любовь Успенская // фото: Global Look Press
"Любу добивают": Маша Распутина встревожена состоянием Успенской
Фото: Global Look Press
Борисова окажется в суде из-за Азизы

Фото: Global Look Press
Эксперт: наши заводы не могут продать весь свой сахар. Или не хотят...
Музей Льва Толстого // фото: nacmuzeychr.ru
В Чечне решили пройтись по Толстому
фото: Instagram
В селе Березник под Архангельском появилась хоккейная команда... пенсионерок
На месте психолога Артема Стрелецкого мог бы быть Сергей Насибян
Психолог-провокатор: Максим Матвеев учился видеть мир иначе
Фото: Global Look Press
Опрос: надо ли индексировать пенсии тем, кто работает?
^