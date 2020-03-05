Белоусов заявил об отмене главного экономического форума в РФ из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен был пройти с 3 по 6 июня, отменен.

Причиной Белоусов, который также является председатель оргкомитета мероприятия, назвал введение Всемирной организации здравоохранения режима чрезвычайной ситуации международного значения в связи с эпидемией коронавируса в мире, в том числе в странах-участниках экономического форума: «В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — приводит РИА Новости слова представителя вице-премьера.

ПМЭФ, является одним из ключевых экономических мероприятий в России, которое ежегодно проходит в начале лета.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не видит оснований отменять из-за распространения болезни голосование по принятию поправок в Конституцию, однако он отмечал, что говорить об этом «тяжело», так как новые данные поступают ежечасно.