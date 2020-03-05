Депутат Виталий Милонов назвал любимую поправку в Конституцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал Sobesednik.ru об участии в митинге в поддержку поправок в Конституцию.

О том, что 15 марта «Единая Россия» планирует провести митинг в поддержку поправок в Конституцию и просит депутатов приводить с собой помощников, друзей и родственников, мы писали накануне.

– Собираетесь на митинг?

– Меня еще не приглашали, – признался Милонов, – и официально я эту информацию пока не слышал.

– А когда позовут, пойдете?

– Мне поправки нравятся. И они отвечают моим представлениям о государстве. Поэтому когда получу информацию о митинге, обязательно поучаствую.

– Планируете взять с собой какие-то плакаты, атрибутику? Может, православную, так как в Конституции, судя по всему, появится слово «Бог»?

– Бог — это же не только к православным относится. Атрибутику брать с собой не буду. Возьму детей — им очень нравятся праздничные мероприятия.

– У вас есть любимая поправка в Конституцию?

– Наверное, та, которую мы подали от комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. О том, что вера в Бога досталась нам от предков.

– А про государствообразующий народ, как вам кажется, уместно в Конституции?

– Конечно. Все волнение из-за неправильного понимания. Там ведь акцент не на национальность, а на народ.