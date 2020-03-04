СМИ: депутатов ЕР с помощниками призывают выйти на митинг за поправки Путина

В Москве пройдет акция в поддержку поправок в Конституцию, которые внес в понедельник президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщают источники Znak.com.

Издание передает, что её планируется провести в следующее воскресенье, 15 марта, с 13:00 до 15:00. При этом к участию привлекаются депутаты Госдумы от «Единой России», а также их подчиненные: «Депутаты должны не только сами сказать, участвуют или нет, но и привести на митинг своих помощников», — говорит источник Znak.com, уточняя, что ответ от них ждут до 6 марта.

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("Эта оппозиция может быть сколь угодно разобщена, но отличается от бардов режима по крайней мере тем, что верит в собственные слова и не стыдится их")

Напомним, что после внесения Путиным изменений в законопроект о реформе Основного закона, документ раскритиковали представитель РПЦ и муфтий Татарстана.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по словам депутата ГД Павла Крашенинникова, поправки могут принять в третьем чтении уже 11 марта, то есть за несколько дней до предполагаемого митинга.