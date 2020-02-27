Госдума может утвердить поправки в Конституцию 11 марта, заявил Крашенинников

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что нижняя палата парламента может принять предлагаемые изменения Основного закона в третьем чтении уже 11 марта.

«Мы [рабочая группа] вчера на встрече с президентом говорили, что 10 марта мы рассмотрим [документ] во втором чтении. Скорее всего, будем предлагать, если все пойдет по плану, на следующий день рассмотреть в третьем чтении», — передает его слова ТАСС.

При этом Крашенинников отметил, что если органы власти смогут влиять на состав органов местного самоуправления, то независимость последних только вырастет.

Также глава ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что международных наблюдателей на всенародном волеизъявлении формально не будет, так как для их присутствия там «нет правовой базы». Отметим, что на данный момент для голосования в целом нет законных оснований, так как законопроект о нем ещё не принят Федеральным собранием.