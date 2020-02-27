Кремль: плебисциту по Конституции не помешает ни коронавирус, ни юбилей Ленина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выбор 22 апреля для проведения общенародного волеизъявления по поправкам в Конституцию не связан со 150-летием одного из основателей СССР Владимира Ленина, которое пройдет в тот же день.

«Вряд ли можно сказать, что в нашей стране широко празднуется день рождения Ленина. Вряд ли это может быть препятствием», — передает его слова РБК.

Также представитель Кремля отметил, что оснований для отмены или переноса плебисцита из-за распространения коронавируса также пока нет: «Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого, исходя из той информации, которую получаем от наших специалистов и от штаба [правительства РФ по противодействия вирусу]», — заявил он ТАСС, отметив, что говорить об этом «тяжело», так как новые данные поступают ежечасно.

Ранее Sobesednik.ru писал, что ресторан «Макдональдс» отменил празднование своего 30-летия, которое предполагало продажу Биг Маков по 3 рубля, ссославшись на рекомендацию мэрии Москвы. Это произошло ещё 30 января. С тех пор об эпидемнии болезни заявили в Германии, а о быстром увеличении числа зараженных сообщали в Италии. Также новый тип пневмонии продолжает терроризировать Китай, Южную Корею и Иран. Случаи заражения были зарегистрированы в ряде стран, в том числе и в России.