Экс-представитель ФИФА: Россия выиграет от переноса Евро-2020 из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Мишель Ува не исключил, что Чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен из-за вероятности распространения коронавируса.

Как это может выглядеть, корреспонденту Sobesednik.ru рассказал бывший глава московского представительства ФИФА Валерий Чухрий.

– Сложностей быть не должно. Это уникальный Евро, чемпионат проводится сразу в 11 странах. Так совпало, что первый матч-открытие играется в Италии, где бушует коронавирус, но ничего страшного. Не трудно будет перенести игры в Берлин или ещё куда-то. В управлении мировым футболом есть инструменты, чтобы оперативно отреагировать на изменения. В 1986 году мундиаль приняла Мексика, потому что Колумбия отказалась – не смогла подготовиться. План «Б» обычно существует.

Напомним, что Санкт-Петербург примет 4 матча Евро-2020.

– Вообще-то России было бы полезно воспользоваться ситуацией и застолбить за собой ещё несколько матчей, – считает эксперт. – У нас половина стадионов, построенных к ЧМ-2018, не используется. Команды Премьер-лиги там не играют. Это просто памятники Чемпионату: стадионы в Саранске, в Нижнем Новгороде, в Волгограде. Недавно вот Сочи подтянули за уши. Я предупреждал об этом, когда великий футбольный функционер Мутко руководил этим процессом. Надо было привлекать те города, где есть база и развитая футбольная жизнь.

Какие соревнования уже остановил коронавирус: