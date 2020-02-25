Прощай, Италия! Паника из-за коронавируса может привести к закрытию границы

На любимую многими россиянами Италию наступает коронавирус. Страна — лидер в Европе по числу зараженных, их уже более двух сотен. Наши туристы, у которых уже куплены турпутевки или билеты, в шоке. Что теперь будет: закроют ли границу и вернут ли деньги за сорвавшийся вояж?

На севере Италии паника. Люди сметают с полок магазинов еду, улицы опустели, занятия в школах и университетах отменены до 1 марта. Вирус был зафиксирован в 11 итальянских коммунах на севере. И не только в маленьких городках, но и в Милане, Турине и Венеции.

Вместо Венецианского карнавала в городе на воде в минувшие выходные был «парад масок». Без них люди боятся выходить в общественные места. Перерастет ли паника в закрытие границы?

– Ситуация абсолютно не прогнозируемая, но, на мой взгляд, закрытие границы нереально, – говорит Дмитрий Давыденко, директор Клуба защиты прав туриста. – Либо надо полностью закрывать всю границу (шенгенскую зону), либо Италия должна выйти из Шенгена и ввести кордонные границы, но она этого делать не будет.

Дмитрий Давыденко сам на днях вернулся из Рима и отмечает, что там в отличие от Милана нет никакой паники.

– Итальянские власти пытаются сделать все, чтобы вирус не перекинулся на другие регионы и не распространился вглубь страны, – говорит он.

Но так или иначе закрытие авиасообщения возможно – не обязательно со стороны европейских властей. Это может сделать и Россия, чтобы защитить себя от заразы. Что ждет в этом случае тех, кто запланировал путешествие – забронировал гостиницу, купил авиабилеты или приобрел путевку?

– Ситуация, когда границу закрывают, а туристы вот-вот должны вылететь, является форс-мажором, это обстоятельства непреодолимой силы, – говорит Дмитрий Давыденко. – Стороны не могут за них отвечать. Деньги возвращены не будут (если на это случай не была оформлена страховка).

Но если между закрытием границы и вылетом, например, две недели, то и у оператора, и у перевозчика есть время, чтобы принять меры. По словам эксперта, даже если тариф невозвратный, перевозчик должен в этом случае вернуть деньги. Туроператоры же в этой ситуации предлагают клиентам другие, альтернативные направления.