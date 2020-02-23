В Италии из-за коронавируса запрещают мероприятия и перемещение между регионами

За два дня в Италии официальное число заразившихся коронавирусом выросло с 17 до 79 человек. Всего в стране из-за нового типа пневмонии скончались два человека.

По данным главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, болезнь подтвердили в пяти регионах: основная масса случаев приходится на Ломбардию, там коронавирусом заражены 54 человека, в Венето — 17 человек, в Лацио, столицей которого является Рим, зафиксировано всего два случая, как и в Эмилии-Романье.

Боррелли заявил на экстренном совещании кабмина Италии, что 33 человека были госпитализированы с подозрением на коронавирус, 18 из которых сейчас находятся в реанимации. Ещё 11 человек изолированы у себя дома, передает агентство Agenzia Italia.

В связи с распространение болезни было решено запретить перемещение между регионами, где были обнаружены вспышки болезни, отменить все общественные мероприятия, в том числе церковные, а также учебный процесс в школах и вузах. По словам премьер-министра Джузеппе Конте эти меры повлияют на порядка 50 тысяч итальянских граждан, а в случае несоблюдения принятых норм предлагается арестовывать нарушителей на срок до 3 месяцев.

При этом Reuters со ссылкой на руководство провинции Хубэй сообщает, что инкубационный период болезни может составлять не 14, а 27 дней, что может значительно усложнить меры по её профилактике.

Ранее Sobesednik.ru писал, что за пределами материковой части Китая коронавирусом заражено уже 1788 человек, а за сутки число инфицированных там увеличилось на 309.