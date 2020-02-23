Голикова рассказала о россиянах с лайнера Diamond Princess, зараженных COVID-19

У троих россиян с лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка COVID-19, выявили коронавирус.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

В ночь на 23 февраля на территорию РФ из Японии были эвакуированы восемь россиян, находившихся на лайнере, среди которых один ребенок. По словам Голиковой, у троих в период пребывания на судне был обнаружен COVID-19.

«Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений», – рассказала Голикова. Она отметила, что здоровью инфицированных в настоящий момент ничего не угрожает.

Вице-премьер сообщила, что все прибывшие в Россию пассажиры лайнера, а также лица, осуществляющие эвакуацию, в течение двух недель будут находиться под карантином в Казани.

Голикова добавила, что правительство продолжает делать все возможное для предотвращения завоза и распространения инфекции и защиты здоровья россиян, в том числе находящихся в странах повышенного риска инфицирования.

По последним данным, которые приводит газета South China Morning Post, за пределами материковой части Китая коронавирусом заражено 1788 человек, за сутки число инфицированных увеличилось на 309. Скончалось от заболевания 20 человек. Самое большое число больных выявлено в Японии – 769. Из них 634 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.

В Китае число заболевших COVID-19 достигло 76936 человек, летальный исход зарегистрирован в 2442 случаях. За прошедшие сутки число заразившихся в стране выросло на 648 человек, число смертей – на 97.