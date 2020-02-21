Могут ли принудительно изолировать при подозрении на коронавирус?

В Екатеринбурге появились «казачьи прививочные патрули», которые добровольно-принудительно препровождают всех встреченных на улице азиатов в поликлиники для проверки на коронавирус.

Будут ли крутить и всех кашляющих граждан, распространится ли этот опыт на другие города? На этот вопрос Sobesednik.ru ответил адвокат, правовой аналитик Международной правозащитной организации «Агора» Станислав Селезнев:

– По описанию звучит как основание для привлечения таких патрульных к ответственности по ст. 5.62 КоАП РФ, 6.1.1. КоАП РФ, ч.2 ст.330 УК РФ. Мотивацию подобных действий можно объяснить страхом, но подобные действия прямо нарушают действующее законодательство – как в связи с присвоением частными лицами государственных полномочий на применение насилия, так и в связи с принуждением к недобровольному прохождению медицинских процедур (это можно с уверенностью назвать унижающим обращением, если не пыткой). Игнорирование властями жалоб на данные факты является нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека устанавливает безусловный запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.