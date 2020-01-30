"Макдоналдс" не станет продавать Биг Мак по 3 рубля по рекомендации мэрии

«Макдоналдс» отказался от проведения акции в честь своего 30-летия в России, говорится на сайте организации. Ранее сеть анонсировала продажу на Биг Мака по три рубля за штуку с 31 января в их первом в России ресторане на Большой Бронной.

Отмену мероприятия объяснили рекомендацией мэрии Москвы не проводить в городе «общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения» нового типа коронавируса.

«Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым Правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников», — приводятся в релизе слова гендиректора «Макдоналдс» в России Марка Карена.

При этом компания пообещала отпраздновать 30-летие другим способом и в другом месте.

Ранее Sobesednik.ru писал, что премьер-министра назвал закрытие части границы РФ одной из мер по нераспространению коронавируса из Китая.