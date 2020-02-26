Коронавирус стал причиной ограничения въезда в РФ из Ирана и Южной Кореи

В связи с распространение коронавируса нового типа в Южной Корее и Иране правительство РФ намерено ограничить в ближайшие дни поток граждан из этих стран. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правительства РФ Татьяну Голикову.

Уже 28 февраля граждане Ирана не смогут получить российские визы. Исключение будет сделано только для деловых и гуманитарных разрешительных документов.

А 1 марта будет ограничено авиасообщение между Южной Кореей и Россией. Попасть в РФ из этой страны можно будет только рейсами «Авроры» и «Аэрофлота».

При этом Голикова отметила, что правительству сложно ввести ограничения для въезда из Италии, поскольку страна находится в Евросоюзе. В этом государстве тоже наблюдается вспышка нового уханьского вируса.

Ранее сообщалось, что Ассоциация туристический операторов России попросила у правительства выделить порядка 600 миллионов рублей, чтобы компенсировать потери из-за коронавируса, которые потерпела индустрия туризма.