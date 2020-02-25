77% россиян не смогли назвать ни одной из поправок в Конституцию, передает ВЦИОМ

Согласно опросу ВЦИОМ, 21% россиян ничего не слышали о предстоящем голосовании по принятию поправок в Конституцию России, говорится на сайте службы.

При этом принять участие в нем намерены 66% опрошенных, а 22% ещё не определились. Эта доля выше всего среди людей старше 60 лет, из них на плебисцит намерены идти 73% опрошенных, а среди возрастной группы 18-24 года — лишь 40%.

Ни одну из предлагаемых поправок не смогли назвать более 10% респондентов, а еще 77% признались, что затрудняются назвать хотя бы одну.

Дмитрий Быков: Всенародное голосование и праздник соучастия

("Главное же – это праздник абсолютной собственной безответственности: они навязали нам комедию выборов, они нарисуют себе любые цифры, от нас ничего не зависит, ура!")

Также ВЦИОМ приводит данные об абсолютной поддержке (от 87% до 97%) населением социальных поправок и изменений, связанных с запретом чиновникам иметь вид на жительство или гражданство другого государства, а также с «обеспечением мирного сосуществования государств и народов». При этом результаты опроса по многим поправкам, касающимся государственного переустройства и реформы судов, не приводятся вовсе.

Ранее в ЦИК сообщали, что в связи со всенородным волеизъявлением будут проводится разъяснительные работы о смысле поправок в Основной закон, однако там отметили, что для этого нужно увидеть текст законопроекта.