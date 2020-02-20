Стыдно за президента! ТВ не показало беседу Путина и пенсионерки о жизни на 10 тысяч

Весь интернет облетел видеоролик о незапланированной встрече Владимира Путина с народом. Россияне окружили президента 19 февраля, сразу после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку, первому мэру Санкт-Петербурга, в годовщину его смерти. Кадры торжественной церемонии показали центральные телеканалы страны. А вот о том, что последовало после официальной части, стыдливо промолчали.

Пенсионерка из родного для Владимира Путина Санкт-Петербурга спустила президента с кремлевских звезд на землю, спросив в лоб, можно ли прожить на пенсию 10 800 рублей, которую она получает, и знает ли он, сколько стоит сходить в магазин и заплатить за квартиру.

Гарант стабильности ушел от ответов. А может быть, он их просто не знал. Факт остается фактом: Владимир Путин отделался общими фразами о заботе государства о россиянах и утешил бедную пенсионерку тем, что есть люди, которым еще хуже, чем ей. На вопрос, какая зарплата у него самого, президент заметил, что она «не самая большая в стране».

Диалог, полный откровений отчаявшейся женщины и не показанный по ТВ, взбудоражил интернет-пользователей. Их комментарии не иссякают и спустя сутки после негаданной для президента встречи.

Света К.

«Молодец президент, выкрутился, традиционно ушел от ответа. "Что стало с "Курском?" "Он утонул". "Когда будет дорога, не могу на машине проехать?" "А зачем вам машина, если нет дороги?" Таких прекрасных ответов у него пачками. Стыдно, но почему-то не ему».

Ирина З.

«Одно только пожелание. Посчитайте, сколько на самом деле прожиточный минимум и не делайте из людей дураков. Не может быть прожиточный минимум 10000, если коммуналка 7000. Как минимум 30000 на одного человека».

ppp18olga

«Дело не в том, какая зарплата у президента, женщина задала конкретный вопрос, как прожить на эти деньги и ответа не получила. Нам какое дело, что у президента может быть и больше. Мы, граждане этой страны работаем, чтобы выжить, про пенсионеров молчу, очень страшно, когда наступит эта самая пенсия».

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«Путин забыл сказать, что на его содержание и его команды заложено больше 100 миллиардов рублей на 3 года. Зачем ему зарплата, не ясно. Эта сумма равна 5 годовым бюджетам некоторых городов, где жителей больше миллиона».

Юрий Г.

«Из тех 10 800 больше половины занимает квартплата, а еще кроме еды надо одеться, обуться и прочее. Те, кто получает зарплаты сотнями тысяч, им не понять. Они далеки от этого».

Надежда Б.

«Мне в Костромской области на ребёнка-инвалида возмещают за дрова 600 рублей, при стоимости этих дров 12000, хотя в законе указано 50%».

Азъ есмь Юрий Николаевич Бельский

«Очень трудно прожить на 10800 рублей в месяц. Вот пусть несколько месяцев поживёт на одну пенсию без всяких привилегий и льгот. Что он, Путин, тогда скажет? Получается, что чиновники, либерал-демократы и олигархи – это одно обособленное государство, заботящееся только о себе и паразитирующее на терпеливом многострадальном многонациональном народе».

Е

«Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране. А доходы?»

Сергей С.

«Мне 43 года, сократили на крупной фирме, сейчас работу найти не могу... хотелось бы поддержки Государства... хоть прожиточный минимум бы подбрасывали, пока не устроюсь.. Могли бы ведь лучше всякой Щвейцарии жить с таким добром, не могут пример с Норвегии взять?»

IS

«Женщина-молодец. Поступил прямой вопрос по проблемам в нашем лучшем государстве в мире. И что в ответ? Жизнь такая, всем терпеть, мы что-то придумаем. А потом расскажем, Что ещё думаем... Странно, что дали этой женщине вообще задать вопрос при камерах, а то снова слушали бы, какой Он хороший и спасибо ему за все! Жаль страну, в которой люди не живут, а выживают, а в ящике у нас все отлично. И вряд ли есть просвет в счастливом будущем».

Олеся К.

«Я не могу спокойно реагировать на такие новости. Мне очень обидно за моих родителей, которые получают пенсию в 13.5 тр. Не тунеядцы, папа водителем на заводе, мама лаборант на химпредприятии. Работали, пережили голодные 90-е, чудовищные задержки зарплат, воспитали 2 детей. В итоге смешная пенсия вровень с алкашом-соседом, который инвалидность оформил, стаж работы "полгода". Инвалидность от беспробудного пьянства, а вовсе не от станка, уточняю».

eva e.

«А наши верхние не желают пожить на тот МРОТ, который они придумали для населения? Министры и депутаты скоро будут лопаться от бабок, а пенсионеров заживо в могилу укладывают. Что это за социальные пенсии в 8500 вместе с субсидиями! Прибавили с 1 первого апреля 6% – какая наглость! И это при том, что министрам оплачивают апартаменты за границей по полтора миллиона в сутки. Это у них официально заложено в бюджете! Вы только вдумайтесь! Стыдно, господа, а ещё кичимся уважением к старшим и называемся социально ориентированной державой».

Карл Густав

«Читаю комменты ребят. Везде одно и то же по России. Я из центрального региона – и те же беды, что у вас. Заводы развалены, поля 20 лет не паханы, фермы в руинах растасканы по кирпичику, зарплаты от копеечных до… все равно не хватает. Улицы в городе убитые, как-будто война была, жилье в ипотеку не купить, живем от зарплаты до зарплаты.

И так по всей стране.

Пенсия в 10 800 не у одной этой женщины, а у миллионов Россиян».