Садальский требует разогнать Думу за отказ в индексации пенсий

Госдума снова отказалась индексировать пенсию работающим пенсионерам. Как отнеслись к этому простые россияне, и так понятно. А вот что думают о «заботливых» депутатах такие разные знаменитости, у которых в последнее время вошло в моду то ли хвастаться, то ли жаловаться на размер своих пенсий?

Вот, например, Лев Лещенко поднимал тему крошечности пенсий в России еще полгода назад. Обратились мы за комментарием к нему и теперь:

— Знаете, тут хоть говори, хоть не говори!.. — сокрушается певец. — Что о пенсионной реформе, что об индексациях. Никто никого не слышит. Я считаю, что из-за постоянной девальвации в нашей стране индексация пенсии просто обязательна! И я считаю, что у этой проблемы — морально-нравственный характер. Это просто вопрос совести депутатов. Пенсия у нас в России настолько низка, что отклонять ее индексацию просто аморально!

Станислав Садальский абсолютно согласен с Лещенко:

— Думу надо вообще упразднить! — считает актер. — Это пустое место — Думу не случайно называют «бешеным принтером». Что скажут им в Кремле, то они и исполняют. Давно надо аннулировать Госдуму. Другое дело, что все эти депутаты всё равно работать не пойдут. Они себе ещё найдут, где чесать языком. Все, что они там изображают — «принимают», «отклоняют», — это все сплошная имитация деятельности. Сама Дума — это симулякр и имитация. Зачем они вообще там живьём собираются? Выводили бы на экран телевизора 3D-голограмму говорящей головы спикера, который говорит, что прикажут. И этого и то много...

За комментарием по поводу отказа в индексации пенсий корреспондент Sobesednik.ru обратился и к Елене Драпеко – пенсионерке, актрисе и депутату Госдумы.

— У нас поэтому поводу все переругались, — с горечью призналась Елена Григорьевна.

— Вы даже не представляете, как вас народ по этому поводу ругает!

— Представляю. Моя фракция «Справедливая Россия» требует проведения индексации на протяжении уже больше чем трех лет. С тех пор, как её остановили. Вся причина — в решениях «Единой России». А у них просто нет отмашки из правительства делать индексацию...

— Елена Григорьевна, а вам-то не обидно, что Думу народ обзывает «бешеным принтером» и «пустым местом», который исполняет команды Кремля?

— Чем обзывать, лучше пусть граждане соберутся с мыслями и сократят вдвое численность «Единой России»! Мы будем только счастливы. А сама Дума — это единственный в стране орган, который избирается населением.

— Ну вы же знаете, какие у нас выборы на самом деле.

— Так значит, это недоверие не к Думе, а к институту выборов. И к власти, которая эти выборы проводит. Но! Я участвую в выборных кампаниях 30 лет и говорю вам: большинство населения реально поддерживают правящую партию. Любую, но правящую. Так вот, у нас в 2021 году будут выборы. Так пусть граждане выберут, в какой стране они хотят жить и получать индексацию пенсии или нет. А то они сначала голосуют как попало, а потом про индексацию спрашивают.

В общем, пока что у нас граждане сами голосуют за самодержавие. А что Дума? Какой народ — такая и Дума! Что её разгонять-то? — задается вопросом Драпеко.