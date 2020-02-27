СК начал расследование убийства пропавшей подруги фигурантов дела "Сети"

Татьяна Левченко заявила о возбужденном деле об убийстве её дочери Екатерины Левченко, предположительно связанной с делом «Сети» (запрещенной в России организации).

По её словам, после заявления в прокуратуру их с мужем вызвали в Следственный комитет, где она заполнила необходимые документы, а также сдала образцы эпителия для анализов. Также Татьяна Левченко передала представителям СК записку, якобы оставленную её дочерью, а также «старый телефон, где была переписка» и «Катин планшет», передает «Медиазона». Необходимо отметить, что «террористическую деятельность» в «пензенском деле» расследует ФСБ.

Напомним, что Екатерина Левченко пропала 31 мая 2017 года вместе со своим другом Артемом Дорофеевым. 27 ноября этого же года в лесу было найдено тело Дорофеева.

Резонансное расследование «Медузы» сообщает, что о возможной причастности к убийству молодых людей фигурантов «пензенского дела» Максима Иванкина и Дмитрия Пчелинцева было известно уже давно, однако в расследовании по делу «Сети» это убийство не упомянается.

В тексте журналистов Дорофеев и Левченко названы «гражданскими» участниками движения Пчелинцева, от которых якобы было решено избавиться.