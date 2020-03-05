На Дальнем Востоке не удается найти замену рабочим из Китая

В городах Дальневосточного федерального округа в связи с закрытием границ с Китаем из-за распространения коронавируса заявляют о дефиците работников.

Многие рабочие уехали в КНР на период новогодних праздников по восточному календарю, однако не смогли вернуться, передает «Российская газета».

В Еврейской автономной области около половины всех задействованных в агропромышленном секторе сотрудников приезжают из Китая. Не хватает порядка двух тысяч рабочих и на приморском заводе «Звезда». Похожая ситуация наблюдается во Владивостоке, где на строительстве пятизвездочных отелей Hyatt вместо 500 сотрудников задействованы лишь несколько десятков.

Бизнес, как считает замглавы Минэкономразвития Амурской области Екатерина Киреева, не сможет справиться с проблемой собственными силами, в связи с чем региональные власти обратились к федеральным министерствам, однако полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев пояснил, что квот не будет, пока не закончится эпидемия коронавируса, а представители кабмина должны предложить решение к середине марта.