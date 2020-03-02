Прокуратура попросила смягчить наказание активисту Котову с четырех лет до года

Второй кассационный суд отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда дело активиста Константина Котова.

«Отправить дело на повторное рассмотрение в апелляционную коллегию Мосгорсуда», – передает ТАСС слова судьи, огласившей постановление.

Ранее гособвинение попросило суд смягчить наказание активисту Константину Котову, которого осудили на четыре года колонии. «Поддерживаю представление заместителя генерального прокурора о снижении наказания Котову, в то же время считаю необоснованной позицию, содержащуюся в жалобах защиты, о незаконности приговора и необходимости его отмены», – заявил представитель прокуратуры. Уточняется, что гособвинение попросило снизить наказание до одного года.

Кроме того, в суд поступила жалоба уполномоченного по правам человека в России, считающего наказание активиста «чрезмерно суровым».

Защита настаивает на отмене приговора.

Напомним, программиста Константина Котова осудили в Москве по статье 212.1 УК РФ осенью 2019 года, приговорив к четырем годам колонии. Сам он свою вину не признал. Позже в Конституционный суд поступило обращение от представителей активиста с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ на соответствие Основному закону.

В конце января КС постановил пересмотреть приговор, указав на то, что при вынесении решений по этой статье суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет установлено, что действия подсудимого несли реальную угрозу общественному порядку.