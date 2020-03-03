Главные события к утру вторника, 3 марта. Кратко

В «Яндекс.Такси» подтвердили, что предоставляют данные о поездках своих клиентов по запросу правоохранительных органов, настаивая, что это «помогает спасти чью-то жизнь». Там утверждают, что обязаны делать это по закону, передает «Медиазона». В Роскомсвободе настаивают, что не обязаны.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои предложения по поправкам в Конституцию, в которых указал на необходимость внести в Основной закон правопреемство России по отношению к СССР, слова о «браке как союзе мужчины и женщины», частичную «национализацию элит», веру в Бога, а также запрет на отчуждение территорий и на «умаления значения подвига народа при защите Отечества». В документе уточняется, что после подписания президентом принятых Федеральным собранием поправок к Конституции, перед вынесением их на голосование Конституционный суд проверит документ на сохранность 1, 2 и 9 глав и имеет возможность отклонить его.

ФСБ разрешит своим экс-сотрудникам выезд в другие страны, но при определенных условиях. Это следует из указа, подписанного главой ведомства Александром Бортниковым, передает «КоммерсантЪ». Распространяться на носителей гостайны правило не будет.

«Собеседник» обнаружил связь главы предвыборного штаба Владимира Путина, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина с ОПГ и беглым олигархом Игорем Хайкиным.

Турция открыла доступ 3,7 млн беженцев в Европу. Границы Греции и Болгарии, куда стягиваются дополнительные силы, находятся под натиском мигрантов, которых не пускают в страны. 4 марта Совет ЕС проведет экстренное совещание по этому вопросу, отмечает Reuters.

Россию на Евровидении будет представлять группа Little Big.

«Красный Куб» опроверг свой уход с рынка, отметив, что сконцентрируется на продажах через интернет и оставит часть магазинов.