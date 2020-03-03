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Ольга Романова: в "Дау" показан ужас России – сначала изнасилуют, потом дадут срок

Новости дня

03 марта, вторник

[10:10]"Собеседник" нашел связь главы штаба Путина с ОПГ и беглым олигархом
[09:00]Главные события к утру вторника, 3 марта. Кратко
[07:35]Главная ошибка Шараповой

02 марта, понедельник

[22:11]В Москве из-за коронавируса отменен турфорум и концерт солистов Arena di Verona
[20:06]В Оренбурге сотрудницы МВД и суда разрисовали лифт жилого дома сердечком
[19:52]Близкие умершего пациента могут получить право доступа к его медкарте
[19:31]В Москве у мужчины при МРТ случайно обнаружили сантиметровый осколок в глазу
[19:13]В Астрахани завели уголовное дело из-за интимной связи учительницы с подростком
[19:08]Аделина Сотникова ушла из спорта из-за шоу Навки
[18:49]Бывший охранник, захвативший людей в ТЦ на Филиппинах, задержан полицией
[18:34]Правозащитники предложили убрать из КоАП проституцию и "социальные группы"
[18:16]Сержант, получивший условный срок за избиение рядовых, отказался признать вину
[18:08]ВС рассмотрел дело девочки, от которой при разводе отказались оба родителя
[17:47]Даниил Конон получит 100 тысяч компенсации за незаконное уголовное преследование
[17:08]Москвичи жалуются на коммунальщиков, которые обрезают у деревьев все ветви
[16:55]Врачи обследуют контактировавших с прилетевшим из Италии с COVID-19 россиянином
[16:43]Арестованный за взятку иркутский чиновник подавился при попытке проглотить улику
[16:11]Учителя башкирского языка уволили за обвинение школьницы в алкоголизме
[15:48]Прокуратура попросила смягчить наказание активисту Котову с четырех лет до года
[15:08]На "зеленой" ветке метро случился сбой из-за гибели упавшего на рельсы пассажира
[15:02]В Якутии хотят ввести налог на собак из-за нехватки денег на приюты
[14:46]Закрывается основанная около 25 лет назад сеть магазинов "Красный куб"
[14:23]Дети Стива Джобса не получат в наследство его состояние, оцененное в $27,5 млрд
[13:51]Лжеминёр был задержан у столичного главка на встрече с "единомышленниками"
[13:33]Двое россиян, летевших с зараженным COVID-19, останутся под карантином в Пекине
[13:11]В Казани против женщины, напавшей на малолетних сыновей с ножом, возбуждено дело
[12:52]Полиция Филиппин ведет переговоры с захватившим заложников в ТЦ под Манилой
[12:36]На Кубани расследуют отравление более 20 детей во время масленичных гуляний
[11:19]Выдача кредитных карт в России сократилась почти на четверть
[09:00]Главные события к утру понедельника, 2 марта. Кратко

01 марта, воскресенье

[16:30]Сотрудников ДПС в Тольятти будут судить за фальсификацию чека алкотеста
[16:14]Пять сел на Алтае оказались изолированы из-за снега
[15:38]Пациентка с подозрением на коронавирус могла сбежать из Крыма в Ростов
[15:36]Мурашко призвал изменить отношение специалистов к общению с пациентами
[15:23]Обвиняемый в наркоторговле покончил с собой в "Матросской тишине"
[14:50]Московские активисты призвали православных поддержать политзаключенных
[14:36]Сирийская армия будет воспринимать любые самолеты над Идлибом как вражеские
[14:08]Задержан вооруженный москвич, отобравший у девятиклассника 40 рублей
[13:45]Российскому бойцу UFC грозит штраф за демонстрацию среднего пальца
[13:28]Путин собрал глав нефтяных компаний из-за резкого падения цен на нефть

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Главные события к утру вторника, 3 марта. Кратко

Политика
09:00, 03 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В «Яндекс.Такси» подтвердили, что предоставляют данные о поездках своих клиентов по запросу правоохранительных органов, настаивая, что это «помогает спасти чью-то жизнь». Там утверждают, что обязаны делать это по закону, передает «Медиазона». В Роскомсвободе настаивают, что не обязаны.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои предложения по поправкам в Конституцию, в которых указал на необходимость внести в Основной закон правопреемство России по отношению к СССР, слова о «браке как союзе мужчины и женщины», частичную «национализацию элит», веру в Бога, а также запрет на отчуждение территорий и на «умаления значения подвига народа при защите Отечества». В документе уточняется, что после подписания президентом принятых Федеральным собранием поправок к Конституции, перед вынесением их на голосование Конституционный суд проверит документ на сохранность 1, 2 и 9 глав и имеет возможность отклонить его.

ФСБ разрешит своим экс-сотрудникам выезд в другие страны, но при определенных условиях. Это следует из указа, подписанного главой ведомства Александром Бортниковым, передает «КоммерсантЪ». Распространяться на носителей гостайны правило не будет.

«Собеседник» обнаружил связь главы предвыборного штаба Владимира Путина, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина с ОПГ и беглым олигархом Игорем Хайкиным.

Турция открыла доступ 3,7 млн беженцев в Европу. Границы Греции и Болгарии, куда стягиваются дополнительные силы, находятся под натиском мигрантов, которых не пускают в страны. 4 марта Совет ЕС проведет экстренное совещание по этому вопросу, отмечает Reuters.

Россию на Евровидении будет представлять группа Little Big.

«Красный Куб» опроверг свой уход с рынка, отметив, что сконцентрируется на продажах через интернет и оставит часть магазинов.

Теги: #Путин #Греция #Беженцы #Турция #Евровидение #Правки в Конституцию

Рубрика: Политика

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«Дау» наверняка будет больше понятен тем, кто имеет хоть какое-то представление о тоталитаризме: маленькая тюрьма в большой тюрьме-стране, где чистенькая титульная жизнь «с обложки» так резко отличается от грязи и мрака «на дне»

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писатель, журналист

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