Россия планирует покорить Евровидение поп-панком от Little Big

«Первый канал» принял решение отправить на Евровидение в Нидерланды группу Little Big.

Бесконечный танцевальный драйв, водка, колбаса, собачки, фрик-шоу, акцент на субкультурный андеграунд, и все это приправленное российским колоритом с хорошо узнаваемыми здесь типажами — питерская группа Little Big за последние годы порвала интернет своими клипами Skibidi (более 360 млн просмотров), Faradenza (194 млн), I’m OK (90 млн на YouTube и 200 млн на других платформах) и другими.

Little Big – не русскоязычная группа, благодаря этому она уже известна и за пределами России. Все это значительно облегчит России промо перед конкурсом. Музыка Little Big понятна, незатейлива и беззаботна, но при этом, в отличие от многих поп-проектов, не сдерживается рамками привычного и скучного примитива, контролируемого продюсерами. Песни идеально подходят для пьяных танцев в баре, а костюмы и грим должны произвести впечатление и на европейскую околоконкурсную тусовку, в которой, как известно, немало граждан не поощряемой ныне в России ориентации. При всем уважении к творчеству Александра Панайотова, которого недавно «отправили» на Евровидение анонимные телеграм-каналы, сгенерировать подобный драйв этому вокалисту было бы в Роттердаме куда сложнее.

Выбор «Первого канала» следует признать оптимальным, однако все будет зависеть от того, с какой песней Little Big отправят на конкурс. Песню представят на днях, и это вопрос ключевой: либо канал отдал все на откуп коллективу (что было бы в данном случае логично), либо попытался подобрать для ребят песню «евровидийного» формата со всякими модными шведскими или британскими композиторами и саундпродюсерами, что может как раз таки убить главную изюминку.

Состав группы Little Big: Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров.

Конкурс пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Россия примет участие в первом полуфинале 12 мая, в котором также участвуют Белоруссия, Украина, Литва, Азербайджан.