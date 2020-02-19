Решает один Эрнст: Гаспарян оценил шансы "несчастного" Панайотова на Евровидение

Евровидение все ближе, а российский участник, который представит нашу страну на конкурсе, до сих пор не определен. В этом году имя посланца назовет «Первый канал».

Пока же по интернету гуляет некий шорт-лист, непонятно кем составленный, – его все и обсуждают. «Первый» держит зрителей, интересующихся международным песенным конкурсом, на голодном информационном пайке.

Чтобы узнать имена наиболее вероятных претендентов, которых рассматривает «Первый канал», Sobesednik.ru позвонил известному музыкальному критику Артуру Гаспаряну. Он, один из популяризаторов конкурса Евровидение в нашей стране, однажды уже принимал участие в выборе участников на конкурс.

– Все списки предполагаемых участников – это лишь сплетни и догадки тех, кто сейчас пытается набрать клики на этой новости, – утверждает Гаспарян в разговоре с корреспондентом Sobesednik.ru. – Большого ума не нужно, чтобы собрать всех популярных на сегодняшний день артистов – таких, как Little Big, Димаш, Zivert и так далее. Шорт-лист, если он и существует, есть только в голове у Константина Львовича Эрнста, гендиректора «Первого канала». Никто сейчас не знает, какие процессы происходят у него в голове, какой мозговой штурм. Даже ближайшее окружение не догадывается. Все покрыто завесой тайны.

– Игорь Крутой, например, называет в качестве возможных посланцев от России то Тиму Белорусских, то Александра Панайотова. Шансы второго, говорят, даже оцениваются выше.

– Я тоже много читал о том, что поедет Панайотов. Он хочет представлять нашу страну на конкурсе уже не первый год. Его желание поехать именно в этом году – информация, подтвержденная и им, и его продюсерским центром. Они подали заявку, они хотят. Но одного желания мало.

У нас ведь нет открытого конкурса, как в Украине, к примеру, где Александр мог бы поучаствовать, соревнуясь с другими желающими. То, что Панайотов хочет поехать на Евровидение – не значит, что он туда поедет. А то, что сказал Крутой – 90 процентов вероятности или 85 процентов – это была фраза Игоря Крутого, которую он больше не комментировал. И «Первый канал» не дал никакого пояснения на сей счет. Поэтому мы сидим и ждем: оправдаются ли многолетние надежды несчастного Панайотова штурмовать конкурс или нет.

– Ждем, значит, что скажут Константин Эрнст и Юрий Аксюта (руководитель Дирекции музыкального вещания «Первого канала». – Ред.)?

– Аксюта в данном случае – подчиненный Эрнста. Все зависит здесь от вкуса Константина Львовича и от каких-то соображений, выходящих за рамки вкуса, ведь с этим-то у Эрнста все в порядке.