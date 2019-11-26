Гаспарян и Соседов оценили шансы Ольги Бузовой на Евровидении-2020

До конкурса Евровидение еще полгода, а мы уже бурно обсуждаем: кто же поедет в Тель-Авив представлять Россию? Недавно о намерении поехать на конкурс объявила новоиспеченная певица… Ольга Бузова. В связи с чем в сети разгорелись горячие баталии.

33-летняя телеведущая после исполнения песни на своем концерте заявила: «Следующую песню на английском я спою на Евровидении». Юрий Аксюта, телепродюсер и представитель «Первого канала», заявил журналистам, что поездка Бузовой на конкурс – бред.

Поклонники же Бузовой считают, что их любимица достойно представит страну на европейской сцене.

Артур Гаспарян, которому мы задали вопрос о планах телеведущей, считает, что обсуждать конкурс еще рановато, а все слухи об участии Ольги журналист считает всего лишь хайпом.

Артур Гаспарян

– Это замечательно, что девушка хочет ехать на Евровидение, а почему бы и нет, – улыбается Гаспарян. – Если она сможет представить адекватный музыкальный продукт и сумеет преподнести себя европейской прессе и зрителям, то, собственно говоря, флаг ей в руки. Но пока мы говорим лишь о ее желании, а не о реальном факте.

– В нашей стране нет голосования, вот и гадаем...

– У нас голосование было давно. Есть несколько схем определения участников. В самых продвинутых странах – открытые конкурсы. Есть внутренний отбор, который осуществляют все каналы. У нас популярна византийская традиция, когда никто ни в чем не принимает участия, а просто выходит «начальник» и говорит, что поедет такой-то человек. Раньше был внутренний отбор с участием экспертного жюри, и я там был, кстати. Мы собирались на совещания. Люди, которые хотели поехать, присылали записи, мы слушали и отбирали. Таким образом и был выбран Дима Билан с песней «Never Let You Go». Так же поехала группа Serebro, которая заняла третье место, учитывая, что Макс Фадеев только-только создал эту группу. Это было их боевым крещением. Сейчас мы видим, как процветает авторитаризм. Поэтому византийщина становится главным инструментом – нам остается только ждать.

Сергей Соседов, российский и украинский журналист, напротив, считает, что Бузовой нечего делать на конкурсе, ведь ни голоса, ни слуха у нее нет.

Сергей Соседов

– Сейчас все обсуждают предстоящий конкурс Евровидение. Говорят, что не только Бузова, но и Киркоров может поехать снова попытать удачи…

– В России подбор артистов на известный конкурс стал монополизированным. Произошла монополизация права определенного круга посещать Евровидение. В этот круг, к примеру, входят Киркоров, Лазарев… У таких артистов есть хорошие связи, в том числе и с руководством федеральных каналов. Это все очень бессовестно и некрасиво. Киркорову нечего делать на конкурсе, он уже там был. Как продюсер пусть работает, но как исполнителю ему на Евровидении делать нечего.

– Киркоров, кстати, пожелал удачи Бузовой в ее идее поехать на конкурс.

– У него едет крыша, слишком много внимания уделяется ему. Эта свобода привела к оккупации шоубизнеса определенными людьми. Они оккупировали телеканалы и радио, никого не пускают. Хотя сейчас и некого пускать. Советская песенная школа исчезла, а на смену пришла самодеятельность.

– Так как вы считаете, могут отправить Ольгу?

– Ее никто не отправит. Все-таки за этим еще следит и верховная власть, администрация президента. Кандидатуру утверждает не только канал, насколько я знаю. А вообще, этим должна заниматься администрация президента, чтобы не ездила на конкурс всякая шелупонь, все-таки мы на конкурсе показываем лицо страны. Она очень плоха, совершенно бездарна, фальшиво поет. Я думаю, что у нее нет шанса, хотя в нашем сегодняшнем мире, где процветает абсурд и маразм, может быть все.

тем временем

Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. Телезвезду подозревают в краже статуэтки премии «Нового радио». Когда организаторы после премии недосчитались статуэтки, они и подумать не могли об Ольге. Статуэтка случайно «нашлась» на полке в доме у Бузовой во время интервью для YouTube-канала Ксении Собчак. Сама Ольга ситуацию не комментирует.