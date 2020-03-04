СМИ: в Рязанской области нашли тело пропавшей подруги фигурантов дела "Сети"

В Рязанской области, предположительно, найдено тело Екатерины Левченко, которая ранее считалась пропавшей. В её убийстве (хотя причина смерти ещё не названа) могут быть замешаны некоторые фигуранты из дела «Сети» (запрещенная в России организация).

Тело, как сообщили «Медузе» источники в силовых структурах, было найдено недалеко от тела её друга, также связанного с «Сетью» Артема Дорофеева. Он пропал в тот же день, что и Левченко. Отмечается, что окончательно личность погибшей ещё не установлена.

Ранее знакомый фигурантов «пензенского дела» Алексей Полтавец, который находится в другой стране, заявил изданию, что девушку убил Максим Иванкин, приговоренный по делу «Сети» к 13 годам колонии.