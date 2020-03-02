"Мерзавцы судят невиновного человека": Гудков о решении отправить Котова в СИЗО

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело Константина Котова, осуждённого по ст. 212.1 УК РФ. 10 августа прошлого года его задержали через 38 секунд после выхода из метро «Китай-город», и это легло в основу уголовного дела. Котова защищали 12 адвокатов.

Поддержать активиста пришли его теща Юлия Павликова (мама Ани Павликовой, фигурантки дела «Нового величия»). Завтра девушке и другим фигурантам обвинение запросит сроки наказания. Также пришли фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов, политик Дмитрий Гудков, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, журналист Илья Азар и несколько священнослужителей. В зале суда места всем не хватило, часть публики вынуждена была смотреть трансляцию заседания, которую суд сначала включать отказывался. Константин Котов присутствовал на заседании дистанционно, по телемосту из колонии во Владимирской области.

– Тот факт, что мы сегодня собрались в суде кассационной инстанции, сигнализирует о чудовищном сбое правосудия, – оценила происходящее адвокат Мария Эйсмонт.

– У всех, наверное, складывается ощущение, что с этим делом что-то не так, как и со страной, – отметил адвокат Алхас Абагджава. – Если наш суд независим и беспристрастен, то кому, как не ему, исправлять ошибки законодательной власти.

Сторона обвинения сразу поддержала представление заместителя генпрокурора и попросила сократить срок заключения Котова с 4 лет до одного года.

– Выводы суда первой инстанции о виновности Котова соответствуют обстоятельствам дела, – заявил представитель обвинения. – Позиция стороны защиты о том, что мероприятие было мирным, считается необоснованной и опровергается собранными по делу доказательствами.

Затем выступили представители уполномоченного по правам человека. Они зачитали определение Конституционного суда по ст. 212.1 и напомнили суду, что суды первой и второй инстанций привлекли Котова к ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митинга, что противоречит позиции КС РФ.

Все адвокаты в своих выступлениях так или иначе отметили, что выступления Константина не носили общественной опасности и требовали прекратить его уголовное преследование. Как сказала Мария Эйсмонт, приговор Тверского суда и постановление МГС «нельзя косметически отредактировать, нельзя исправить». Можно только отменить эти решения, прекратить дело Котова за отсутствием состава преступления и немедленно его освободить.

«Мы, 12 адвокатов, здесь собрались, чтобы выразить позицию адвокатского сообщества, – заявили защитники. – Это дело должно быть прекращено».

– И почему мы таким количеством адвокатов объясняем профессиональным юристам, что постановления Конституционного суда обязательны к исполнению? – добавил адвокат Эльдар Гароз.

– Мои защитники прекрасно все сформулировали, – сказал Котов в последнем слове. – «Московское дело» должно было развалиться еще не стадии следствия. Но СК и суды с упорством, достойным лучшего применения, продолжали издеваться над здравым смыслом. Мирный протест показался им совсем не мирным. А я, оказывается, презирал права человека и Конституцию, мирно выступая в их защиту. Мое дело не уникально. Репрессивная машина не останавливается. В Пензе ребята получили огромные сроки. Чтобы добиться от них чистосердечных признаний, возродили пытки. Только у современной инквизиции не испанский сапог, а электрошокер – технический прогресс все-таки имеет место. Что делать человеку, для которого слово «совесть» еще что-то значит? Всеми законными способами кричать о несправедливости, выходя для этого и на улицу. Желаю всем прежде всего поступать по совести.

Если совесть вступает в конфликт с действующим законодательством, то винить надо последнее. Полная отмена приговора в отношении меня — это маленький, но необходимый шаг в построении прекрасной России будущего.

– Ощущения, что негодяи и мерзавцы судят абсолютно невиновного человека, – поделился политик Дмитрий Гудков, когда суд ушел на совещание. – Обвинение еле слышно бубнило, читали по бумажке. Сказать им было нечего.

Дмитрий Гудков на марше памяти Бориса Немцова // фото: Андрей Струнин

Примерно через полчаса Второй кассационный суд общей юрисдикции огласил свой вердикт: отменить апелляционное постановление и передать дело Котова на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Константин Котов заключен под стражу до 2 мая. Решение суда было встречено криками «Позор».

– Произошла половинчатая история: мы немного удовлетворили запрос общества, но не отменили приговор, – прокомментировала правозащитница Алла Фролова (ОВД-Инфо). Единственное, что может помочь Котову, что в СИЗО срок пойдет день за полтора. К моменту новой апелляции будет год, как он сидит. И возможно, в этой апелляции его освободят.