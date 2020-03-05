Памфилова сравнила голосование пакетом с сочетанием винегрета, борща и котлет

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что по поправкам в Конституцию не получится голосовать предметно, а можно лишь пакетом, так как «это технологически немыслимо».

«Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет, <…> это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая», — приводит её слова РИА Новости.

Она также отметила, что всенародное голосование сравнимо с комплексным обедом в столовой: «Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне».

Памфилова объяснила, что итоговое решение о том, отдать свой голос за реформу Конституции или нет, каждый должен сделать на основании собственных приоритетов, определив, насколько положительные, по его мнению, поправки перевешивают отрицательные или наоборот.

Кроме того, глава ЦИК также обратила внимание, что не будет агитировать при информировании населения об изменениях в Основной закон: «ЦИК ни в коем случае не будет заниматься агитацией. Приходите — не приходите — это не наша функция» (цитата по «Интерфаксу»).