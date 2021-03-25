НАТО наплевала на «красные линии», Китай доигрался в теннис, Путин ответит на «правильные» вопросы. Главное за 1 декабря

Власти определились с датой ежегодной, если не единственной в году пресс-конференции Владимира Путина. Она пройдет 23 декабря, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако в этот раз будет одно отличие — позовут туда только тех журналистов, которых выберут в Кремле. Это объясняется эпидемиологической обстановкой, однако годом ранее организовать пресс-конференцию на фоне на тот момент рекордной волны ковида проблем не составило.

Женская теннисная ассоциация (WTA) приостанавливает все теннисные турниры, проходящие в Китае из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. Об этом сообщил глава WTA Стив Саймон, который заверил, что всё руководство Ассоциации его поддерживает.

«Я не понимаю, как могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла её обвинения в сексуальном насилии», — заявил он.

Ранее «Собеседник» уже писал, что WTA сочло неубедительными звонок теннисистки и её появление на публике, которыми власти Китая попытались заверить мировую общественность, что с ней всё в порядке. Ассоциация также уже предупреждала о возможной отмене турниров в КНР. Всё это происходит за два месяца до начала Олимпиады в Пекине, которую многие западные страны думают бойкотировать на дипломатическом уровне.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вошёл в рейтинг «50 людей года», составленный американским агентством Bloomberg. Его там представляют «российским голосом против коррупции» и «яростным критиком Кремля и Путина». Он также стал единственным россиянином в этом списке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с необычно жёсткой по отношении к России риторикой. Он категорически заявил, что никаких «сфер влияния» у России, как и у других стран быть не должно, а небольшие государства, находящиеся в её близи имеют право принимать самостоятельные решения без получения указаний от Москвы.

Сюда он включил и Украину, которой Владимир Путин не может запрещать вступить в НАТО, если она того хочет — у Кремля нет права вето в этом вопросе, заявил лидер Альянса. Он также заявил, что нельзя говорить о каких-либо провокациях со стороны НАТО, если Альянс предоставляет Киеву помощь, которой там просят, ведь это также не является делом Москвы.

Из всех этих заявлений г-на Столтенберга следует, что многие «красные линии», которые проводит Кремль в вопросах геополитики, для НАТО не являются чем-то заслуживающим внимания.

Важное предупреждение от Валентины Матвиенко для тех, кто планирует отпуск на новогодние праздники (военным их, к слову, увеличили на два дня) — куда лететь, стоит подумать получше, внимательно следя за повесткой и ковидными ограничениями. В связи с появлением малоизученного, но вызывающего беспокойство омикрон-штамма коронавируса предсказать, куда можно будет улететь через месяц почти невозможно, да и гарантий, что в итоге удастся без проблем вернуться на Родину тоже никаких. Так что вполне можно в лучшем случае просто потерять сбережения, а в худшем застрять где-нибудь в Африке в ожидании вывозного рейса МИДа.