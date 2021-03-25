Бывшую яхту Дмитрия Медведева снова выставили на продажу

Прошлой весной тот же Навальный выяснил, что "в 2015-м Медведев сменил яхту на более роскошную за 865 миллионов. Ну а со старой пришлось что-то делать. Выставлять её на Авито с текстом «Продам классную яхту, не бита, не крашена, по воскресеньям жена в церковь ездила. Дмитрий М.» не хотелось, поэтому её купил друг и свояк Путина Николай Шамалов... А сейчас и сам Шамалов решил избавиться от яхты, чтобы купить что-нибудь получше".

Длина данной модели (Princess 85MY) - 26 метров. Ширина мастер-каюты - 6 метров. В носовой части расположена VIP-каюта с кроватью king-size и полноценной гардеробной. Вместо стандартного кожзама салон и изголовья кроватей на "Фотинии" были отделаны люксовой кожей Lea Tofee.

Теперь появилось новое объявление, в котором раскрыты другие детали технического состояния судна: на всей лодке, например, стоят аудио системы премиум класса BOSE (Медведев, как известно, не прочь потанцевать), в каюте владельца - сейф для кэша и цацок, на камбузе - техника MIELE, а на флайбридже (верхнем мостике) - гриль...