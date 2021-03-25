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Бывшую яхту Дмитрия Медведева снова выставили на продажу

На "Авито" появилось новое объявление о продаже яхты, которую связывают с близким к Медведеву фондом "Дар".

Фото: Fairline Russia

Новое объявление

"Яхта ухожена, в отличном техническом состоянии, готова к просмотру. Сейчас находится в Турции".

Такое объявление о продаже яхты Princess 85 разместили 15 ноября на сайте "Авито", обратил внимание телеграм-канал "Это не факт". В схожем объявлении на профильном сайте в заголовке уточнен год постройки лодки - 2009. Именно в этом году была спущена на воду яхта "Фотиния", которая принадлежала ООО "Инвестиционные системы". Учредил эту фирму кипрский офшор "Фурсина Лимитед", который основал Илья Елисеев, однокурсник Дмитрия Медведева и руководитель близкого к нему фонда "Дар", о чем рассказывал Алексей Навальный в своем фильме про Недимона.

Фото: Авито

Прошлой весной тот же Навальный выяснил, что "в 2015-м Медведев сменил яхту на более роскошную за 865 миллионов. Ну а со старой пришлось что-то делать. Выставлять её на Авито с текстом «Продам классную яхту, не бита, не крашена, по воскресеньям жена в церковь ездила. Дмитрий М.» не хотелось, поэтому её купил друг и свояк Путина Николай Шамалов... А сейчас и сам Шамалов решил избавиться от яхты, чтобы купить что-нибудь получше".

Длина данной модели (Princess 85MY) - 26 метров. Ширина мастер-каюты - 6 метров. В носовой части расположена VIP-каюта с кроватью king-size и полноценной гардеробной. Вместо стандартного кожзама салон и изголовья кроватей на "Фотинии" были отделаны люксовой кожей Lea Tofee.

Теперь появилось новое объявление, в котором раскрыты другие детали технического состояния судна: на всей лодке, например, стоят аудио системы премиум класса BOSE (Медведев, как известно, не прочь потанцевать), в каюте владельца - сейф для кэша и цацок, на камбузе - техника MIELE, а на флайбридже (верхнем мостике) - гриль...

Новое имя

Если в прошлом году Шамалов выставлял посудину за 134 млн. рублей, то теперь за нее на "Авито" просят уже 169,9 млн. На другом сайте цена еще выше: "2.250.000 евро (~196.470.000 руб., ~2.620.299$), так что дорожают в стране не только продукты.

Когда связанный с фондом "Дар" офшор купил эту яхту, ее назвали "Фотиния" (православный вариант имени Светлана - так зовут супругу Дмитрия Медведева). После того, как "Фотинию" переписали на Николая Шамалова, она стала называться "Татьяна" (так зовут супругу Шамалова). 

Но на фото в новых объявлениях прекрасно видно, что у выставленной на продажу Princess 85 совсем другое имя, даже не очень женское - "Ямал". Хотя Ямал - не самое комфортное место для развлекательных морских прогулок. Может речь вообще о другой лодке? Мало ли на воду было спущено таких "принцесс". 

Фото: Авито

Секрет в том, что у каждого морского судна с радиосвязью есть свои уникальные MMSI (серия из девяти цифр, которые передаются в эфир для идентификации судовых станций) и Call Sign (позывной сигнал). Ну так вот: у "Фотинии", "Татьяны" и "Ямала" они совпадают. Больше того, на сайте Международного союза электросвязи прямо сказано, что раньше "Ямал" звался той самой "Татьяной". А еще раньше - "Фотинией".

Новый хозяин

Впрочем, новым у яхты оказалось не только имя, но и владелец. После размещения первого объявления о ее продаже Николай Шамалов избавился от "Татьяны" не сразу. Она еще несколько месяцев парковалась то в Сочи, то в Геленджике, то в Пальма-де-Майорка.

Но все же посудину удалось сбагрить с рук. В российских регистровых книгах никаких данных об этом, правда, нет. Но все следы подчистить не удалось. В Ship Station Particulars указано, что рулит сегодня "Ямалом" Сопегин Сергей Станиславович.

Фото: Ship Station Particulars

Ни в Москве, ни в Петербурге (пор приписки "Ямала" - БП Санкт-Петербург) людей с такими ФИО найти не удалось. Да что в столицах! На всю страну вообще нашелся лишь один-единственный одноименный предприниматель - ИП как раз из Ямало-Ненецкого автономного округа. Занимается в местном городе Губкинский грузовыми и пассажирскими перевозками. Но не морскими. Получить у Сопегина комментарий не удалось, но такое впечатление, что он - лишь номинальный владелец "Ямала", от имени которого яхту решили быстро перепродать, чтобы зачистить из реестров все упоминания о бывших судовладельцах.

Новый продавец

Даже продавец у яхты тоже какой-то, судя по всему, номинальный. Объявления о продаже поданы от лица представителя волгоградской фирмы "H2O-Моторс" по имени Юрий, вот только дозвониться по указанному номеру телефона не удалось. На собственном сайте этой компании, которая реализует катера и яхты, "Ямала" в списке продаваемых судов тоже нет. У тут секретность!

Фото: Авито

"Н2О-Моторс" принадлежит некоей Тамаре Гладченко. Эта компания из Волгограда занимается розничной торговлей спорттоварами и получает госконтракты от МЧС и ФСБ. При этом номер телефона в объявлении зарегистрирован на ООО "Сервис-Авто" Юрия Гладченко (вероятно, это муж Тамары и тот самый Юрий с "Авито").

Десять лет назад Юрия Гладченко обвиняли в контрабанде американских яхт и катеров, которые он сбывал через принадлежащий ему тогда магазин "H2O" (еще без приставки "Моторс"), но в суде прокуратура от обвинения вдруг отказалась, и Юрий Гладченко стал соревноваться с новосозданным "Н2О-Моторс" Тамары Гладченко в получении заказов от спецслужб.

Фото: Авито

А что самое интересное, от своего старого "H2O" Гладченко тогда отказался. Сейчас та фирма вообще ликвидирована, но после Гладченко ее хозяином и директором был некий Евгений Линник. Линник - девичья фамилия супруги Дмитрия Медведева.

Все по-старому

Впрочем, у Медведева и сегодня есть, на чем побултыхаться по волнам. Еще одна яхта "Фотиния", более роскошная и дорогая, чем нынешний "Ямал", до сих пор под тем же именем записана на "Инвестиционное содружество". Правда, сегодня она уже несколько недель как стоит на якоре в финском порту Котка (Дмитрий Медведев вообще к котам неравнодушен). "Фотиния" по традиции проводит там каждую зиму.

В холодное время года пассажиры яхты предпочитают путешествовать самолетом. Не так давно, например, бизнес-джет с бортовым номером RA-67226, на котором летает чета Медведевых, вернулся в Россию из Нюрнберга, где он провел 10 дней. В Нюрнберг этот борт тоже путешествует регулярно.

А "Ямал"? "Ямал, кстати, действительно, сейчас в Турции. 18 ноября он отчалил из курортного Фетхие в сторону не менее курортной Анталии. При этом, несмотря на смену имени и хозяина, друзья у яхты остались прежние. На объявлении о продаже прекрасно видно, что во время сочинской фотосессии припаркован "Ямал" был борт о борт с мега-яхтой "Шеллест". 

Фото: UsedBoats.ru

Как ранее писал "Собеседник", этот "Шеллест" связан с ближайшим окружением Путина (Юрием Ковальчуком, Геннадием Тимченко, Николаем Шамаловым) и с апарт-отелем Аркадия Ротенберга в Прасковеевке.

На различных профильных сайтах яхта "Татьяна" Николая Шамалова до сих пор выставлена на продажу, однако по телефону брокеры либо говорят, что судно "под контрактом" (то есть забронировано, но деньги еще не пришли), либо признаются, что судно уже окончательно продано. Осталось только продать "Ямал".
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