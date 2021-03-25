Бывшую яхту Дмитрия Медведева снова выставили на продажу
На "Авито" появилось новое объявление о продаже яхты, которую связывают с близким к Медведеву фондом "Дар".
Новое объявление
"Яхта ухожена, в отличном техническом состоянии, готова к просмотру. Сейчас находится в Турции".
Такое объявление о продаже яхты Princess 85 разместили 15 ноября на сайте "Авито", обратил внимание телеграм-канал "Это не факт". В схожем объявлении на профильном сайте в заголовке уточнен год постройки лодки - 2009. Именно в этом году была спущена на воду яхта "Фотиния", которая принадлежала ООО "Инвестиционные системы". Учредил эту фирму кипрский офшор "Фурсина Лимитед", который основал Илья Елисеев, однокурсник Дмитрия Медведева и руководитель близкого к нему фонда "Дар", о чем рассказывал Алексей Навальный в своем фильме про Недимона.
Прошлой весной тот же Навальный выяснил, что "в 2015-м Медведев сменил яхту на более роскошную за 865 миллионов. Ну а со старой пришлось что-то делать. Выставлять её на Авито с текстом «Продам классную яхту, не бита, не крашена, по воскресеньям жена в церковь ездила. Дмитрий М.» не хотелось, поэтому её купил друг и свояк Путина Николай Шамалов... А сейчас и сам Шамалов решил избавиться от яхты, чтобы купить что-нибудь получше".
Длина данной модели (Princess 85MY) - 26 метров. Ширина мастер-каюты - 6 метров. В носовой части расположена VIP-каюта с кроватью king-size и полноценной гардеробной. Вместо стандартного кожзама салон и изголовья кроватей на "Фотинии" были отделаны люксовой кожей Lea Tofee.
Теперь появилось новое объявление, в котором раскрыты другие детали технического состояния судна: на всей лодке, например, стоят аудио системы премиум класса BOSE (Медведев, как известно, не прочь потанцевать), в каюте владельца - сейф для кэша и цацок, на камбузе - техника MIELE, а на флайбридже (верхнем мостике) - гриль...
Новое имя
Если в прошлом году Шамалов выставлял посудину за 134 млн. рублей, то теперь за нее на "Авито" просят уже 169,9 млн. На другом сайте цена еще выше: "2.250.000 евро (~196.470.000 руб., ~2.620.299$), так что дорожают в стране не только продукты.
Когда связанный с фондом "Дар" офшор купил эту яхту, ее назвали "Фотиния" (православный вариант имени Светлана - так зовут супругу Дмитрия Медведева). После того, как "Фотинию" переписали на Николая Шамалова, она стала называться "Татьяна" (так зовут супругу Шамалова).
Но на фото в новых объявлениях прекрасно видно, что у выставленной на продажу Princess 85 совсем другое имя, даже не очень женское - "Ямал". Хотя Ямал - не самое комфортное место для развлекательных морских прогулок. Может речь вообще о другой лодке? Мало ли на воду было спущено таких "принцесс".
Секрет в том, что у каждого морского судна с радиосвязью есть свои уникальные MMSI (серия из девяти цифр, которые передаются в эфир для идентификации судовых станций) и Call Sign (позывной сигнал). Ну так вот: у "Фотинии", "Татьяны" и "Ямала" они совпадают. Больше того, на сайте Международного союза электросвязи прямо сказано, что раньше "Ямал" звался той самой "Татьяной". А еще раньше - "Фотинией".
Новый хозяин
Впрочем, новым у яхты оказалось не только имя, но и владелец. После размещения первого объявления о ее продаже Николай Шамалов избавился от "Татьяны" не сразу. Она еще несколько месяцев парковалась то в Сочи, то в Геленджике, то в Пальма-де-Майорка.
Но все же посудину удалось сбагрить с рук. В российских регистровых книгах никаких данных об этом, правда, нет. Но все следы подчистить не удалось. В Ship Station Particulars указано, что рулит сегодня "Ямалом" Сопегин Сергей Станиславович.
Ни в Москве, ни в Петербурге (пор приписки "Ямала" - БП Санкт-Петербург) людей с такими ФИО найти не удалось. Да что в столицах! На всю страну вообще нашелся лишь один-единственный одноименный предприниматель - ИП как раз из Ямало-Ненецкого автономного округа. Занимается в местном городе Губкинский грузовыми и пассажирскими перевозками. Но не морскими. Получить у Сопегина комментарий не удалось, но такое впечатление, что он - лишь номинальный владелец "Ямала", от имени которого яхту решили быстро перепродать, чтобы зачистить из реестров все упоминания о бывших судовладельцах.
Новый продавец
Даже продавец у яхты тоже какой-то, судя по всему, номинальный. Объявления о продаже поданы от лица представителя волгоградской фирмы "H2O-Моторс" по имени Юрий, вот только дозвониться по указанному номеру телефона не удалось. На собственном сайте этой компании, которая реализует катера и яхты, "Ямала" в списке продаваемых судов тоже нет. У тут секретность!
"Н2О-Моторс" принадлежит некоей Тамаре Гладченко. Эта компания из Волгограда занимается розничной торговлей спорттоварами и получает госконтракты от МЧС и ФСБ. При этом номер телефона в объявлении зарегистрирован на ООО "Сервис-Авто" Юрия Гладченко (вероятно, это муж Тамары и тот самый Юрий с "Авито").
Десять лет назад Юрия Гладченко обвиняли в контрабанде американских яхт и катеров, которые он сбывал через принадлежащий ему тогда магазин "H2O" (еще без приставки "Моторс"), но в суде прокуратура от обвинения вдруг отказалась, и Юрий Гладченко стал соревноваться с новосозданным "Н2О-Моторс" Тамары Гладченко в получении заказов от спецслужб.
А что самое интересное, от своего старого "H2O" Гладченко тогда отказался. Сейчас та фирма вообще ликвидирована, но после Гладченко ее хозяином и директором был некий Евгений Линник. Линник - девичья фамилия супруги Дмитрия Медведева.
Все по-старому
Впрочем, у Медведева и сегодня есть, на чем побултыхаться по волнам. Еще одна яхта "Фотиния", более роскошная и дорогая, чем нынешний "Ямал", до сих пор под тем же именем записана на "Инвестиционное содружество". Правда, сегодня она уже несколько недель как стоит на якоре в финском порту Котка (Дмитрий Медведев вообще к котам неравнодушен). "Фотиния" по традиции проводит там каждую зиму.
В холодное время года пассажиры яхты предпочитают путешествовать самолетом. Не так давно, например, бизнес-джет с бортовым номером RA-67226, на котором летает чета Медведевых, вернулся в Россию из Нюрнберга, где он провел 10 дней. В Нюрнберг этот борт тоже путешествует регулярно.
А "Ямал"? "Ямал, кстати, действительно, сейчас в Турции. 18 ноября он отчалил из курортного Фетхие в сторону не менее курортной Анталии. При этом, несмотря на смену имени и хозяина, друзья у яхты остались прежние. На объявлении о продаже прекрасно видно, что во время сочинской фотосессии припаркован "Ямал" был борт о борт с мега-яхтой "Шеллест".
Как ранее писал "Собеседник", этот "Шеллест" связан с ближайшим окружением Путина (Юрием Ковальчуком, Геннадием Тимченко, Николаем Шамаловым) и с апарт-отелем Аркадия Ротенберга в Прасковеевке.