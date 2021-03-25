Максим Леонидов: «Наша власть всё откровеннее высказывает свою позицию к инакомыслию»

«Я ненавижу Гамлета»

- Недавно видел вас в дерзкой футболке с надписью «Необарды». К ним же, я так понимаю, причастны Митяев и Макаревич. Что за движение?

- Это название коллектива. Он такой летучий, собирается время от времени. Это была прекрасная идея – собрать четверых не зависимых друг от друга, абсолютно разных артистов, каждый из которых сам по себе интересен: Рома Луговой из группы «Ромарио», артист Театра на Таганке Вася Уриевский, он одновременно пишет очень симпатичные, на мой взгляд, песни, и два автора-исполнителя Павел Пековский и Павел Фахртдинов. Пожалуй, со времён «Секрета» я не видел группы, которая вчетвером так прекрасно бы сосуществовала на сцене. «Секрет» ведь был группой, состоящей из персонажей, где свет клином не сходился на ком-то одном. Да и «Машина времени» в своём классическом составе, в котором они появились, тоже были Персонажами: поэтичный и весь из себя декаденский Макаревич; толстяк, такой Фальстаф Подгородецкий; д’Артаньян и абсолютный задира Кутиков и индифферентный Ефремов. Они были очень интересны именно в этом составе.

- Вы в секретовские времена с высоты популярности не относились к бардам как к любительщине: мол, вот, каэспэшники, то ли дело мы – играем рок?..

- Бардовские песни ведь разные. Поскольку этот жанр очень демократичный и гитара появлялась в каждой компании, то любительщины было, конечно, много. Каждый стройотрядовец что-то мурлыкал про костры, палатки и портянки. На эту тему чудесно пошутил Лёша Кортнев со своей песней про снежинку. Но вообще, невозможно относиться к этому жанру с пренебрежением, потому что в нём есть произведения искусства, есть Высоцкий, Окуджава, Галич. А за границей это Боб Дилан, Джоан Баэз, Брюс Спрингстин - это всё такие наши почвенники.

- Много лет назад, когда я узнал, что Алексей Иващенко из дуэта «Иваси» стал заниматься мюзиклами, меня это сильно удивило. Теперь вы тоже погрузились в мюзиклы. Активно пишете музыку к ним, сами выступаете. Сколько их уже у вас?

- Давайте посчитаем. «Растратчики», «Мама-кот», «Крем, джем & Буги-Вуги», «Странствия Нильса», «Девчонка на миллион» и вот сейчас я пишу шестой. Он уже написан, принят к постановке и, думаю, в марте в Санкт-Петербуржском театре музыкальной комедии состоится премьера мюзикла «Я ненавижу Гамлета».

- Название дерзкое. За что вы ненавидите Гамлета?

- Название придумал не я, а автор пьесы Пол Рудник, он американец. Пьеса 70-х годов прошлого века. Лет 15 я её пытался поставить, сначала как драматический спектакль. Она про очень популярного телеартиста из сериалов, которому вдруг судьба подкидывает возможность сыграть Гамлета на шекспировском фестивале. Но для этого ему надо отказаться от дорогостоящего контракта на телевидении. Довольно симпатичная смешная и трогательная история про то, что такое настоящий успех, а что – выдуманный. Мы перенесли её в сегодняшнюю Россию.