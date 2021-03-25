На ежегодною встречу с Путиным попадут только те журналисты, которых выберут в Кремле

Из-за коронавирусных ограничений на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина с журналистами установят лимит на количество представителей СМИ, и в Кремле сами выберут кого позвать. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства», – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, из-за ковидных ограничений лимит присутствующих на встрече представителей СМИ установлен в количестве 500 человек, которых определит сам Кремль.

«Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи, 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов», – подчеркнул пресс-секретарь.

Встреча должна состояться 23 декабря в очном формате, местом проведения выбран московский Манеж.