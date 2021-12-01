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Глава НАТО отказал Кремлю в праве решать, вступать Украине в Альянс или нет

Таким образом Столтенберг настаивает, что «красные линии» Путина на этот вопрос не распространяются

Фото: Global Look Press

Йенс Столтенберг

У Москвы нет права вето на решение о возможном принятии Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт РБК со ссылкой на Reuters. Он пояснил, что решение кроме самой Украины будет принимать исключительно НАТО и его члены.

Также г-н Столтенберг в очередной раз заверил в поддержки Альянсом территориальной целостности Украины и заверил Киев в том, что страна является важным партером НАТО.

Власти Украины и лично президент Владимир Зеленский неоднократно критиковали руководство НАТО за нерешительность в вопросе принятия страны в состав Альянса. При этом в самом НАТО настаивают, что для членства в организации Киеву предстоит сделать ещё многое, включая борьбу с коррупцией. Также вступлению в НАТО формально препятствует наличие активного военного конфликта на юго-востоке страны.

При этом президент России Владимир Путин и высшие российские чины также неоднократно заявляли о недопустимости размещения в Украине баз НАТО, предупреждая, что это может быть воспринято как агрессия против РФ. Многие комментаторы оценивают подобные реплики главы государства как проведение «красной линии» в вопросе принятия Украины в НАТО.

В Украине напротив считают вступление в НАТО единственным эффективным инструментом защиты от «российской агрессии».

Теги: #НАТО, #Украина

Рубрика: Политика

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