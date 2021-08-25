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Президент Эстонии: Путь Украины, Грузии и Молдовы в ЕС займет от 20 лет

Кальюлайд не советует бизнесу вкладываться в Украину из-за проблем в судебной системе. К ЕС она с партнерами не готова

Фото: Global Look Press

Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский

Члены «Ассоциированного трио» Грузия, Украина и Молдова не готовы вступить в Евросоюз, потому что не подходят по ряду требований. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности, — заявила европейский лидер. — Все три страны имеют проблемы с системой правосудия. Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран. И это тяжелая работа».

Г-жа Кальюлайд отметила, что, возможно, ЕС стоило бы задуматься над какими-то промежуточными стадиями приема других стран. Однако в любом случае, «сначала вы [как страна] строите собственную экономику, демократию, свободное общество — и только после этого вы можете начинать спрашивать» о вступлении в Евросоюз, считает она.

Особенное внимание, говоря об Украине, президент обратила именно на судебную реформу. Она пояснила, что сейчас бизнес не может чувствовать себя безопасно в стране из-за риска лишиться собственности. Поэтому пока она считает только торговать с Украиной, но не вкладывать деньги в страну:

«Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в нее».
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