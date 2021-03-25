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В НАТО заявили, что конфликт в ДНР не мешает Украине вступить в военно-политический блок

Ранее Владимир Зеленский утвердил курс на вступление страны в НАТО

Фото: скриншот

Александр Винников

Руководитель представительства блока НАТО в Украине Александр Винников пояснил, что стране ничего не мешает вступить в Североатлантический альянс, в том числе военные действия на территории ДНР.

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов, союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно»

, – цитирует «Интерфакс» слова Винникова в интервью изданию «Европейская правда».

Винников отметил, что «агрессивные действия Российской Федерации» должны оставаться «красной линией для НАТО».

Ранее президентом Украины Владимиром Зеленским была утверждена внешнеполитическая стратегия, в которой обозначен ориентир на вступление в НАТО.

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