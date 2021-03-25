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29 и 30 декабря для военных будут выходными

Чтобы новогодние каникулы в армии продлились с 29 декабря по 9 января, Шойгу сделал рабочими две субботы

Фото: Global Look Press

Министр обороны Сергей Шойгу внес изменения в трудовой график военнослужащих Российской Федерации. В этом году предновогодние дни им сделают выходными за счёт двух суббот в декабре, передаёт «Интерфакс».

Выходными станут 29 и 30 декабря. Вместо них военные будут трудиться в субботы 25 и 18 декабря. 

«Прежде чем перейдём к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооружённых сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — сказал Шойгу. При этом уровень боеготовности страдать в связи с этим не должен, призвал глава Минобороны.

Напомним, что 31 декабря в этом году будет выходным днём для всех — новогодние каникулы в этот раз пройдут с 31 декабря по 9 января включительно.

Теги: #Новый год

Рубрика: Общество

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